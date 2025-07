Hyster zeigt Batterie-Gabelstapler für Container-Umschlag

Hyster ist schon einige Jahre auf dem Markt für Gabelstapler mit alternativen Antrieben aktiv. So brachte die US-Firma vergangenes Jahr unter anderem die Batterie-elektrische Serie Hyster J2.0-3.5XTLG heraus, die bis zu 3,5 Tonnen heben kann und somit als Allrounder vermarktet wird. Auf einen spezielleren Kundenkreis zielt Hyster nun mit seinem strombetriebenen Leercontainer-Stapler der Baureihe J6-7XD-EC3/4 an. Er eignet sich vor allem für Schwerlasten im Container-Bereich und soll dem Hersteller zufolge eine „vergleichbare Leistung“ zu Verbrenner-Pandants aufweisen. Heben kann das neue Modell sechs bis sieben Tonnen und dabei „Container drei- oder vierfach übereinanderstapeln“.

Zum Antriebsstrang selbst hält sich Hyster bedeckt. Die Rede ist nur von einer 350-Volt-Systemarchitektur und mehreren zur Auswahl stehenden Batteriegrößen, die mit dem CCS-Ladestandard kompatibel sind. So können die Akkus verhältnismäßig schnell zwischengeladen werden. Was die weitere Ausstattung angeht, nennt Hyster eine ergonomisch gestaltete Kabine, ein integriertes 7-Zoll-Farbdisplay und eine intuitive Anordnung der Bedienelemente. Hinzukommen ein robustes Fahrgestell, gewölbte Front- und Heckscheiben aus gehärtetem Sicherheitsglas sowie ein gepanzertes Dachfenster.

„Die Serie J6-7XD-EC3/4 verbindet die robuste Zuverlässigkeit, für die Hyster bekannt ist, mit den Vorteilen sauberer Energie aus einer integrierten Lithium-Ionen-Batterie“, kommentiert Ricky Hirani, Global Commercial Product Leader Big Trucks bei Hyster. „Die Schifffahrt- und Containerindustrie setzt kontinuierlich auf Nachhaltigkeit. Der neue Leercontainer-Stapler ermöglicht eine flexible Lösung zur Reduzierung von CO2-Emissionen ohne Kompromisse bei Durchsatz oder Zuverlässigkeit.“

Bei Hyster handelt es sich um eine Tochter des amerikanischen Unternehmens Hyster-Yale Materials Handling. Die Mutter verfügt über rund ein Dutzend Produktionsstätten auf drei Kontinenten. Die Konzernzentrale befindet sich in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio, der europäische Hauptsitz liegt in Frimley in der südenglischen Grafschaft Surrey.



hyster.com