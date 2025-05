Ari Motors präsentiert neuen E-Transporter Ari 901 XL

Ari Motors aus Borna bei Leipzig hat sich einen Namen damit gedacht, spannende Elektrofahrzeuge auf dem chinesischen Markt aufzuspüren und unter eigenem Namen nach Deutschland zu bringen. So wurde zuletzt aus dem in China sehr beliebten Kleinstwagen Wuling Mini EV der Ari Bruni mit L7e-Zulassung. Und auf der anderen Seite des Portfolios befindet sich ein E-Transporter der Sprinter-Klasse von Dongfeng, der sich hierzulande Ari 1710 nennt.

Nun also kommt das sächsische Unternehmen mit dem Ari 901 XL daher, der sich namentlich an den bereits 2021 eingeführten Ari 901 anknüpft, aber – wie schon der Namenszusatz XL andeutet – deutlich größer daherkommt: Denn der neue Ari 901 XL ist 4,86 Meter lang und damit 43 Zentimeter länger als der Namensverwandte. Die Ladelänge beträgt 2,83 Meter, das Ladevolumen umfasst 6,4 Kubikmeter Stauraum und die Nutzlast beträgt 1.375 Kilogramm. Damit soll sich das Fahrzeug laut Ari Motors perfekt für den Transport von Waren, Werkzeug oder sperrigem Material eignen.

Angesichts dieser Maße kommt der Ari 901 XL in die Nähe von beliebten Kastenwagen wie dem Transporter von VW, der neuerdings auch vollelektrisch erhältlich ist, oder dem e-Vivaro von Opel. Nur ist der Ari 901 XL deutlich günstiger: Er startet bei 32.990 Euro netto für Gewerbekunden. Zum Vergleich: Der e-Vivaro startet bei 39.500 Euro netto und der VW e-Transporter bei 46.213 Euro netto.

Dafür sind Motorisierung, Batterie und Reichweite schwächer als bei der Konkurrenz: Der elektrische Kastenwagen wird von einem Permanentmagnetmotor mit 60 kW Leistung angetrieben. Die Höchstgeschwindigkeit liegt nur bei 100 km/h – also definitiv ein Fahrzeug eher für den Stadtverkehr und kurze Überlandfahrten als für die Fernstrecke. Die Energie liefert ein Lithium-Eisenphosphat-Akku von CATL mit rund 42 kWh Kapazität. Daraus ergibt sich eine Reichweite von bis zu 301 Kilometern, wobei der kombinierte Verbrauch bei 14,9 kWh pro 100 Kilometer liegt. Per DC-Schnellladung ist der Akku in rund einer Stunde wieder einsatzbereit.

Ari Motors kündigt an, dass es von dem Fahrzeug auch eine Spezialversion mit integrierter Frische- und Tiefkühlung geben soll. Zudem soll der Ari 901 XL auch als Camping-Ausbau verfügbar gemacht werden, „der dank der fehlenden B-Säule völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten und uneingeschränkten Durchgang im Innenraum bietet“, wie das Unternehmen schreibt.

Auch bei dem Ari 901 XL handelt es sich im Übrigen wieder um ein umbenanntes Fahrzeug aus China. Eine Bildrecherche zeigt, dass das Modell dem elektrischen Kastenwagen eBear des Herstellers Hudson aus Chongqing gleicht. Hudson hat das Fahrzeug bereits im Februar auf der Flotten-Fachmesse Flotauto in Paris vorgestellt.

Quelle: Presseinfo per Mail