400 km Reichweite in 5 Minuten: BYD baut Megawatt-Ladenetz in Europa

Gute Nachrichten für den Umstieg aufs E-Auto: Die Stromer des chinesischen Herstellers BYD gibt es künftig auch bei FINN. Der deutsche Auto-Abo-Anbieter hat mit BYD einen Rahmenvertrag zur Lieferung von bis zu 5.000 Fahrzeugen in den kommenden zehn Monaten geschlossen. Ab sofort können fünf verschiedene BYD-Modelle bei Finn im flexiblen Abo gebucht werden. Das ist ideal für alle, die das Risiko eines Fahrzeug-Kaufs noch scheuen und dennoch einen BYD ausprobieren wollen. Konkret gibt es bei FINN die Elektromodelle BYD Dolphin, Atto 2, Seal, Sealion 7 und den Plug-in-Hybrid Seal U DM-i. Auch der neue Elektro-Kleinwagen BYD Dolphin Surf soll bald als sechstes Modell bei FINN hinzukommen. Alle E-Fahrzeuge sind bei FINN mit Laufzeiten zwischen sechs und 24 Monaten buchbar. Los geht’s ab 259 Euro im Monat. Und damit kommen wir in unserer Sendung zur Megawatt-Ladetechnologie von BYD, die das Unternehmen erst im März in China vorgestellt hatte. Und nun macht BYD Nägel mit Köpfen: Stella Li, Vizepräsidentin von BYD, hat gegenüber Medienvertretern in Brüssel gesagt, dass BYD innerhalb der nächsten zwölf Monate damit starten will, ein Netz an Megawatt-Ladestationen in Europa aufzubauen. Zwar nannte sie keine konkreten Zahlen für Europa, doch wenn man sich ansieht, was in China gerade passiert, wird klar – hier kommt etwas richtig Großes auf uns zu. Vielleicht fragen Sie sich jetzt: „Megawatt-Laden? Ist das nicht etwas für Lkw oder Busse?“ Bisher ja. Doch BYD will mit seinem sogenannten „Megawatt Flash Charger“ auch den Pkw-Sektor elektrisieren. Mit Ladeleistungen jenseits der 1.000 Kilowatt-Grenze – denn dafür steht ein Megawatt – können geeignete Fahrzeuge in nur wenigen Minuten aufgeladen werden – ein echter Gamechanger also. BYD gibt an, dass mit diesen Geräten bestimmte E-Autos innerhalb von nur fünf Minuten Strom für eine Reichweite von 400 Kilometern nachladen können. Das ist mit den heute üblichen Schnellladesäulen, die meist maximal 400 Kilowatt Ladeleistung schaffen, noch nicht möglich. BYD legt bei seinen ultraschnellen Ladestationen ein beachtliches Tempo vor: In China betreibt BYD keine drei Monate nach dem Launch bereits 500 dieser Schnelllader, verteilt auf über 200 Städte. Und das ist erst der Anfang: Zusammen mit Partnern sollen noch weitere 15.000 Geräte installiert werden. Das zeigt: BYD hat einen klaren Plan und die nötigen Ressourcen, um auch in Europa großflächig durchzustarten.