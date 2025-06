Ladechampion: Neuer BMW iX3 saugt 400 kW und fährt 800 km weit

Auch wenn der BMW iX3 erst im September auf der Automesse IAA in München seine Weltpremiere feiern soll: Der Hersteller hat offenkundig Spaß daran, schon vorher häppchenweise Infos zu dem Modell preiszugeben. Das hat seine Gründe: Denn mit seiner Neuen Klasse, auf deren Basis nach dem iX3 noch viele andere Elektroautos folgen, will BMW einen neuen Benchmark für die Branche setzen. Und das dürfte den Münchnern gelingen: Dafür sorgt allein die Ladeleistung, die BMW nun bekanntgegeben hat. Der BMW iX3 lädt mit bis zu 400 Kilowatt! Zum Vergleich: Die bisherigen Lade-Champions Porsche Taycan, Audi e-Tron GT und Mercedes CLA schaffen 320 kW, die verschiedenen Tesla-Modelle kommen auf 250 kW – und bei VW sind maximal 200 Kilowatt drin. Es gibt aber bis heute auch viele Modelle am Markt, die nicht mal 100 Kilowatt schaffen – da hat BMW also mit der “Neuen Klasse” bald ein echtes Alleinstellungsmerkmal als Verkaufsargument. BMW testete die neue Technik an einem Hypercharger vom Südtiroler Hersteller Alpitronic. Laut den Tests sollen in zehn Minuten mehr als 350 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können. Das würde auf eine Ladezeit von unter 20 Minuten im Fenster von 10 auf 80 Prozent hinauslaufen. Und dabei kommt richtig Reichweite zusammen: Denn insgesamt soll der neue iX3 rund 800 Kilometer weit fahren. BMW selbst nennt die Zahl zu diesem Standard-Ladefenster zwar noch nicht, aber die Rechnung geht auf, wenn die Ladekurve halbwegs stabil bleibt. Ein Blick unter die Haube zeigt: Möglich macht das Ganze eine konsequente 800-Volt-Architektur. Damit reiht sich BMW nun neben Marken wie Porsche, Hyundai oder Audi ein – geht aber nochmal deutlich weiter. Und BMW bleibt auch praktisch: Anders als etwa Mercedes beim neuen CLA, unterstützt der iX3 auch weiterhin das Laden an allen 400-Volt-DC-Säulen. Das heißt: Volle Flexibilität, auch an älteren Ladepunkten. Doch das ist längst nicht alles.