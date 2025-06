E-Bike-Spezialist VanMoof gibt Comeback mit S6-Serie

VanMoof bekam im September 2023 mit Lavoie einen neuen Besitzer, seines Zeichens ein zu McLaren Applied gehörender britischer Anbieter von E-Tretrollern. Damals war VanMoof insolvent. Seine Rückkehr unter der Führung von McLaren Applied feiert das Unternehmen nun mit der S6-Serie – dem ersten Neumodell seit drei Jahren. Das Bike wird zunächst in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und Belgien erhältlich sein, Großbritannien folgt später im Jahr. Es sei „leistungsstärker, sicherer und smarter als alles zuvor Dagewesene“, heißt es dazu vollmundig.

Klar ist: VanMoof bleibt seiner Designphilosophie auch beim S6 treu, hat aber gegenüber seinen bisherigen Bikes an einigen Stellen Hand angelegt: So wurde die Rahmenoptik beim S6 nochmals reduziert und verfeinert. Das gilt auch für das S6 Open, das sich wie schon frühere Modelle an kleinere Fahrer und Fahrerinnen richtet. Die S6-Serie erscheint dabei in drei neuen, markanten Farben: Electric Blue, Drift Black und Pearl Mint.

Technisch arbeitet das neue Modell mit dem bekannten Vorderradnabenmotor mit 68 Nm Drehmoment im Kombination mit dem unveränderten 487-Wh-Akku. Als Reichweite werden zwischen 60 und 150 Kilometer angegeben. So weit, so bekannt. Aber: Der Boost-Button reagiert laut Hersteller jetzt schneller und sanfter. Und das Gen 6 Kick Lock sei robuster, wasserdicht und lasse sich per Fußtippen aktivieren. Außerdem wurde das bewährte Anti-Diebstahl-System weiterentwickelt: „Mit noch präziserem Location-Tracking – zusätzlich zur Apple Find My Integration“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung, wobei die Zertifizierung noch ausstehe.

Auch der Control Core – das Herzstück aller Funktionen – wurde laut VanMoof komplett überarbeitet und sei nun „das leistungsstärkste System, das je ein VanMoof angetrieben hat“. Optional erhältlich sind zudem eine gefederte Sattelstütze für mehr Komfort auf unebenen Straßen sowie das App-Abo Ride Plus.

„Wir haben uns gefragt: Wie verbessert man das fortschrittlichste, vernetzteste und funktionsreichste E-Bike auf dem Markt? Die Antwort: Man nimmt alles, was VanMoof bereits ausmacht – und macht es besser“, kommentiert Eliott Wertheimer, Co-CEO von VanMoof. „Wir haben Feedback von Tausenden von Fahrer:innen ausgewertet und jedes Feature weiterentwickelt. Vom Thema Sicherheit über Zuverlässigkeit bis zur Konnektivität – aber vor allem haben wir das Fahrgefühl selbst optimiert. Sobald man auf einem Bike der S6-Serie sitzt, merkt man sofort: Es fährt geschmeidiger, reaktionsschneller und intuitiver als alles, was wir zuvor gemacht haben. Kombiniert mit besserer Wartbarkeit und Service macht das die S6-Serie zu unserem ultimativen Bike.“

Das S6 und das S6 Open sind ab sofort für 3.298 Euro erhältlich. Kunden können die Räder ab sofort für 150 Euro reservieren. Die Auslieferungen kündigt VanMoof für August an. Bis dahin kann weiterhin der Vorgänger S5 bzw. A5 zum nun reduzierten Preis von 2.998 Euro bestellt werden.

Schon bei der Übernahme durch McLaren Applied bzw. Tochter Lavoie im Jahr 2023 kündigten die Beteiligten an, das E-Bike-Geschäft von VanMoof weiterentwickeln und ausbauen zu wollen. Ein Kaufpreis wurde seinerzeit nicht offiziell genannt, doch gegenüber Reuters schätzte Nick Fry, der Chef von McLaren Applied, seinerzeit, dass einschließlich des zur Stabilisierung von VanMoof erforderlichen Kapitals „kurzfristig“ eine Investition von „mehreren zehn Millionen“ Pfund nötig sei. „Dies ist eine große Chance für uns, denn VanMoof ist ein Unternehmen mit einem hervorragenden Produkt“, so Fry damals. „Aber das wird kein Zuckerschlecken, denn dieses Unternehmen hat sich selbst in eine schwierige finanzielle Lage gebracht.“

VanMoof, gestartet als kleiner Hersteller hochwertiger E-Bikes, hatte im Laufe der Zeit den Fokus auf hohe Stückzahlen gelegt – gleichzeitig aber aus Marketing-Gründen die Garantie-Versprechen aufrecht erhalten. Mit dem Fokus auf hohe Stückzahlen sank zum Teil aber die Qualität in der Produktion. Daher belasteten hohe Kosten für Garantiefälle das Unternehmen wirtschaftlich enorm – bis hin zur Insolvenz im Juli 2023.

McLaren Applied wurde seinerseits einst als Technologie-Sparte und Zulieferer innerhalb der Firmengruppe McLaren Group gegründet, die seit 1985 rund um das Formel-1-Team McLaren aufgebaut wurde. Zu den Firmen gehört das Rennteam McLaren Racing und der Sportwagenbauer McLaren Automotive. McLaren Applied (früher McLaren Applied Technologies) wurde 2021 an einen Finanzinvestor verkauft.



