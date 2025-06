Elektrischer Nachfolger des 205 GTi: Peugeot bringt E-208 GTi

Peugeot belebt eine Legende – und das vollelektrisch. Mit dem neuen E-208 GTi schickt sich der französische Hersteller an, ein ikonisches Kürzel in eine neue Ära zu überführen. GTi – das ist nicht nur ein sportliches Label, das ist eine Marke für sich. Erstmals eingeführt 1984 mit dem Peugeot 205 GTi, hat sich das Kürzel schnell als Synonym für besonders sportliche Kleinwagen etabliert. Dabei zählt der 205 GTi beziehungsweise sein elektrischer Nachfolger E-208 GTi zur Kategorie “Hot Hatch”. Doch was genau ist eigentlich ein Hot Hatch? Der Begriff kommt aus dem Englischen und steht für „Hot Hatchback“, also einen heiß gemachten Schrägheck-Kleinwagen. Gemeint sind kompakte Fahrzeuge mit leistungsstarkem Motor, sportlichem Fahrwerk und dynamischem Design – meist alltagstauglich und mit Platz für vier. Der Urvater dieser Fahrzeuggattung war der VW Golf GTI, doch auch Peugeot mischte mit Modellen wie dem 205, 306 oder 208 GTi stets an der Spitze mit. Laut Top Gear gelten Hot Hatches als „Fahrspaß pur für die Straße – ohne den Preis und die Starallüren eines Supersportwagens.“ Mit dem E-208 GTi bringt Peugeot diesen Anspruch nun ins Elektrozeitalter. Statt des bekannten 115-kW-Motors kommt hier ein neues Aggregat namens M4+ zum Einsatz – mit satten 206 Kilowatt, also rund 280 PS, und 345 Newtonmetern Drehmoment. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in nur 5,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h – und das alles im B-Segment. Doch Leistung ist nur ein Teil der Gleichung. Damit das kleine Kraftpaket auch in Kurven Spaß macht, wurde die Karosserie um 30 Millimeter tiefergelegt, die Spur verbreitert und das Fahrwerk umfassend überarbeitet. Vorne gibt’s hydraulische Anschläge, hinten einen Stabilisator, dazu Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen. Auch die Lenkung und das ESP wurden sportlich abgestimmt. Ein mechanisches Sperrdifferenzial sorgt für bestmögliche Traktion – vor allem in Kurven. Beim Design bleibt Peugeot GTi-typisch selbstbewusst: Ein aggressiver Look mit breiteren Radkästen, GTi-Schriftzug, einem neuen Heckspoiler und exklusivem leuchtend roten Lack.