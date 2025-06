E-Autos immer beliebter: Neuzulassungen in Europa wachsen um 25%

Die Elektromobilität zeigt sich in der Europäischen Union weiterhin auf Wachstumskurs. Im Mai wurden laut dem Branchenverband ACEA knapp 143.000 vollelektrische Pkw neu zugelassen – ein Viertel mehr als im Vorjahresmonat. Addiert man die ersten fünf Monate des Jahres, kommt die EU auf über 700.000 neue Elektroautos. Das entspricht einem Marktanteil von 15,4 Prozent. Rechnet man die Plug-in-Hybride hinzu, steigt der Stecker-Anteil sogar auf 21,8 Prozent. Damit war im Mai mehr als jedes fünfte neu zugelassene Fahrzeug in der EU ein Auto mit externem Ladeanschluss. Besonders stark zeigte sich der deutsche Markt mit rund 43.000 neuen vollelektrischen Autos im Mai. Auch Belgien und die Niederlande trugen zum Wachstum bei, während Frankreich einen Dämpfer hinnehmen musste – offenbar eine Folge sinkender staatlicher Förderungen. Auffällig ist zudem die Entwicklung bei Tesla: Der US-Hersteller muss zwar weiterhin Einbußen in Europa verkraften – allein im Mai sanken die Neuzulassungen um über 40 Prozent. Berücksichtigt man Großbritannien und die EFTA-Staaten, liegt das Minus in Europa aber nur noch bei 28 Prozent, womit sich für Tesla zumindest eine Stabilisierung andeutet. Ob das bereits der Anfang einer Trendwende ist, bleibt aber abzuwarten. Ein schlimmeres Bild zeichnet sich bei Smart ab: Hier sind die EU-Neuzulassungen im Mai um rund zwei Drittel eingebrochen. Wir verlassen nun gedanklich Europa und nehmen den gesamten Globus in den Blick: Denn die Marktforscher von BloombergNEF haben ihren aktuellen „Electric Vehicle Outlook 2025“ veröffentlicht. Und der bietet Licht und Schatten! Demnach soll der weltweite Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in diesem Jahr um 25 Prozent auf rund 22 Millionen Fahrzeuge steigen. Zwei Drittel davon entfallen laut Prognose auf China, während Europa mit 17 Prozent den zweiten Platz einnimmt. Die USA bleiben mit nur sieben Prozent Marktanteil klar zurück – nicht zuletzt aufgrund rückläufiger Förderbedingungen und politischer Unsicherheiten.