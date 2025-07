EnergyVision baut 5.000 Ladepunkte an belgischen Bahnhöfen

Für EnergyVision ist es ein bedeutender Vertrag: Im Rahmen des Projekts sollen bis 2032 2.500 AC-Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunkten auf den Parkplätzen der SNCB installiert werden. Insgesamt verfügt das Bahnunternehmen aber über Stellplätze für 103.666 Fahrzeuge, von denen zwischen 49.726 und 73.496 als tauglich für eine Ladestation erfasst wurden, wie es in der Mitteilung heißt. Da die Zehn-Jahres-Konzession auch diese noch nicht erschlossenen Flächen umfasst, könnte der Auftrag für EnergyVision also über die zunächst 5.000 Ladepunkte hinausgehen – abhängig von der künftigen Nachfrage.

In Belgien gab es zuvor schon Berichte über die Vergabe der SNCB-Konzession an EnergyVision, inzwischen hat das Unternehmen diese Information bestätigt. Man habe das beste Angebot abgegeben, so EnergyVision. Das Unternehmen wird nun die vorgeschriebene Stillhaltefrist einhalten, bevor der endgültige Vertrag unterzeichnet wird. Erst dann will man sich weiter äußern.

Klar ist schon jetzt: Der Auftrag ist ein Meilenstein für EnergyVision, das derzeit rund 2.500 Ladepunkte in Belgien betreibt. Die 5.000 Ladepunkte für auf den Parkplätzen der Bahngesellschaft werden also ganz entscheidend dazu beitragen, dass EnergyVision sein mittelfristiges Ziel von 10.000 Ladepunkten erreichen kann.

grenzecho.net, energyvision.be

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst auf unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.