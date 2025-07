Kompakter Kia EV4 ab 37.590 Euro in Kürze in Deutschland bestellbar

Mit dem neuen EV4 bringt Kia frischen Wind ins europäische Kompaktsegment – und setzt dabei auf ein bewährtes Erfolgsrezept: viel Technik, viel Platz, faire Preise. Und das alles vollelektrisch. Der EV4 ist Kias erstes elektrisches Schrägheckmodell – und ganz klar für den europäischen Markt gedacht. Deshalb ist er auch der erste Elektro-Kia, der in Europa produziert wird – genauer gesagt in der Slowakei. Mit 4 Metern 43 Länge passt er genau zwischen den kleineren EV3 und den größeren EV5 – und zielt dabei direkt auf Konkurrenten wie den VW ID.3. Der Einstiegspreis des Kia EV4 wurde nun auch verraten: Er liegt in Deutschland bei 37.590 Euro und bleibt damit spürbar unter der 40.000-Euro-Marke. Wer den Stromer bestellt, bekommt wie gewohnt sieben Jahre Garantie auf das Auto und acht Jahre oder 160.000 Kilometer auf die Batterie. Bestellstart ist in Kürze, die ersten Auslieferungen sind für das vierte Quartal dieses Jahres geplant. Zusätzlich zum klassischen Schrägheck bringt Kia auch eine zweite Version: den EV4 Fastback.