Porsche Cayenne bald auch elektrisch – E-SUV lädt mit 400 kW

Hallo zum “eMobility Update” von electrive. Wir freuen uns sehr, dass Sie nach unserer Sommerpause wieder dabei sind! Heute geht’s bei uns um Porsche – genauer gesagt um den ersten elektrischen Cayenne. Der soll 2026 auf den Markt kommen – und nun hat Porsche einige weitere Infos zu dem mit Spannung erwarteten Elektro-Ableger des beliebten Luxus-SUV veröffentlicht.

Von Jannis Hug
01.09.2025 - 16:00 Uhr

Porsche baut sein Elektro-Portfolio Stück für Stück aus. Nach dem Taycan und dem Macan steht nun also der Cayenne in den Startlöchern, den es bereits seit 2002 mit Verbrennungsmotor gibt. Der Cayenne wird nun nach dem Macan das zweite elektrische SUV der Marke, das auf der Premium Platform Electric, kurz PPE, basiert. Ein Serienmodell wird es nächste Woche auf der IAA in München zwar noch nicht zu sehen geben, aber einige Journalisten und Influencer durften schon bei Testfahrten mitfahren. Dadurch sind jetzt viele technische Daten und spannende Details bekannt geworden. Zuerst mal zur Batterie: Während der Macan und auch die Audi-Pendants wie Q6 e-tron oder A6 e-tron mit einem Akku von maximal 100 Kilowattstunden unterwegs sind, legt der Cayenne ordentlich nach. Hier sprechen wir von 113 Kilowattstunden brutto, wobei 108 kWh netto nutzbar sind.

