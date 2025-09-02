Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 5:56 minAutomobil

Mercedes Concept AMG GT XX auf Rekordfahrt: Einmal um die Welt in acht Tagen

Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update. Wir haben für Sie heute einen echten Kracher aus der Welt der Elektro-Performance. Mercedes hat mit dem Concept AMG GT XX in Süditalien eine Rekordfahrt hingelegt, die selbst hartgesottene Motorsport-Fans zum Staunen bringt. Ganze 25 Bestmarken wurden dabei aufgestellt – darunter auch der Rekord für die längste Distanz, die ein Elektroauto je innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt hat.

Von Jannis Hug
02.09.2025 - 16:00 Uhr

Das Concept AMG GT XX ist ein vollelektrischer Viersitzer, der als Ausblick auf die künftige AMG.EA-Plattform dient. Schon auf dem Papier hat das Auto für Schlagzeilen gesorgt: bis zu 1.000 kW Leistung, 360 km/h Topspeed und Ladeleistungen jenseits der Vorstellungskraft. Im italienischen Nardò hat der Wagen nun bewiesen, dass er nicht nur der Show dient, sondern wirklich abliefern kann. Fangen wir mit den nackten Zahlen an: Innerhalb von 24 Stunden hat der AMG GT XX satte 5.479 Kilometer abgerissen – das sind über 1.500 Kilometer mehr als der bisherige Rekord. Und weil’s so schön war, hat Mercedes das Auto nicht nach 24 Stunden abgestellt, sondern einfach weiterfahren lassen. Am Ende standen 40.075 Kilometer auf dem Tacho – das entspricht genau einer Erdumrundung! Gebraucht für diese Strecke hat der Wagen nur acht Tage, mit einem Durchschnitt von mehr als 5.300 Kilometern pro Tag bei durchschnittlich 300 km/h.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Mercedes Concept AMG GT XX auf Rekordfahrt: Einmal um die Welt in acht Tagen“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Video - 6:37 minAutomobil

Kias Elektro-Kompakter EV4 patzt bei der Ladeleistung

vor 10 Stunden veröffentlicht
Video - 5:23 minAutomobil

Porsche Cayenne bald auch elektrisch – E-SUV lädt mit 400 kW

01.09.2025
tesla v4 cabinet supercharger 2024 01 min
Automobil

Tesla veröffentlicht „Master Plan Part 4“ – und erntet heftige Kritik

vor 5 Stunden veröffentlicht