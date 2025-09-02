Mercedes Concept AMG GT XX auf Rekordfahrt: Einmal um die Welt in acht Tagen

Das Concept AMG GT XX ist ein vollelektrischer Viersitzer, der als Ausblick auf die künftige AMG.EA-Plattform dient. Schon auf dem Papier hat das Auto für Schlagzeilen gesorgt: bis zu 1.000 kW Leistung, 360 km/h Topspeed und Ladeleistungen jenseits der Vorstellungskraft. Im italienischen Nardò hat der Wagen nun bewiesen, dass er nicht nur der Show dient, sondern wirklich abliefern kann. Fangen wir mit den nackten Zahlen an: Innerhalb von 24 Stunden hat der AMG GT XX satte 5.479 Kilometer abgerissen – das sind über 1.500 Kilometer mehr als der bisherige Rekord. Und weil’s so schön war, hat Mercedes das Auto nicht nach 24 Stunden abgestellt, sondern einfach weiterfahren lassen. Am Ende standen 40.075 Kilometer auf dem Tacho – das entspricht genau einer Erdumrundung! Gebraucht für diese Strecke hat der Wagen nur acht Tage, mit einem Durchschnitt von mehr als 5.300 Kilometern pro Tag bei durchschnittlich 300 km/h.