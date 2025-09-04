Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 5:11 minAutomobil

Ikonische Namen auch für E-Autos: VW bringt den ID. Polo

Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update! Bei uns geht’s heute um einen echten Klassiker in neuem Gewand. Denn VW hat kurz vor der IAA seine neue Namensstrategie für E-Autos vorgestellt: Die bisherige Zahlen-Logik mit ID.3, ID.4, ID.5 und ID.7 ist schon bald Geschichte. Stattdessen greift VW nun auch bei E-Autos auf seine klassischen Modellnamen zurück. Den Anfang macht kein Geringerer als der Polo.

Von Jannis Hug
04.09.2025 - 16:00 Uhr

Die Serienversion der bekannten Studie ID.2all wird somit nicht etwa ID.2 heißen, sondern als ID. Polo an den Start gehen. Damit will VW gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen bleibt das Kürzel „ID.“ erhalten, das sich in den vergangenen Jahren schon in den Köpfen der Kundinnen und Kunden festgesetzt hat und für Elektromobilität steht. Zum anderen greift man auf die emotionale Strahlkraft der Traditionsnamen zurück. Markenchef Thomas Schäfer sagt es so: „Unsere Modellnamen sind in den Köpfen der Menschen fest verankert. Sie stehen für eine starke Marke, für Qualität und zeitloses Design. Genau deshalb führen wir diese Namen jetzt in die elektrische Zukunft.“ Das Ganze ist natürlich mehr als nur ein Namenswechsel. VW verfolgt eine klare Strategie.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Ikonische Namen auch für E-Autos: VW bringt den ID. Polo“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Video - 28:32 minAutomobil

Wie die Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) mit Effizienz punktet – Timo Stegmaier

03.09.2025
Video - 5:16 minAutomobil

Neuer MG4 startet in China bei 8.200 Euro

03.09.2025
Automobil

Studie: Batterie-Elektroautos wichtiger für europäische CO2-Ziele als Plug-in-Hybride und Range Extender

vor 5 Stunden veröffentlicht