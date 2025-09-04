Ikonische Namen auch für E-Autos: VW bringt den ID. Polo

Die Serienversion der bekannten Studie ID.2all wird somit nicht etwa ID.2 heißen, sondern als ID. Polo an den Start gehen. Damit will VW gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen bleibt das Kürzel „ID.“ erhalten, das sich in den vergangenen Jahren schon in den Köpfen der Kundinnen und Kunden festgesetzt hat und für Elektromobilität steht. Zum anderen greift man auf die emotionale Strahlkraft der Traditionsnamen zurück. Markenchef Thomas Schäfer sagt es so: „Unsere Modellnamen sind in den Köpfen der Menschen fest verankert. Sie stehen für eine starke Marke, für Qualität und zeitloses Design. Genau deshalb führen wir diese Namen jetzt in die elektrische Zukunft.“ Das Ganze ist natürlich mehr als nur ein Namenswechsel. VW verfolgt eine klare Strategie.