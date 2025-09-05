Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 5:12 minAutomobil

Zwischen TT und R8: Audi zeigt E-Zweisitzer Concept C

Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update. Wir machen weiter mit unserem IAA-Countdown. Diesmal blicken wir zu Audi: Die Ingolstädter geben mit ihrer Studie Concept C einen konkreten Ausblick auf das Design zukünftiger Modelle und wollen damit das nächste Kapitel der Neuaufstellung des Unternehmens aufschlagen. Das schauen wir uns natürlich genauer an!

Von Jannis Hug
05.09.2025 - 16:00 Uhr

Beim Concept C handelt es sich um einen vollelektrischen Zweisitzer, der nicht nur als reine Studie gedacht ist, sondern ziemlich konkret andeutet, wohin die Design-Reise bei Audi in den kommenden Jahren geht. Und das Spannende: Schon 2027 könnte daraus ein Serienmodell werden. Aber, und das ist wichtig, nicht wie viele vermutet haben als Nachfolger des legendären Audi TT, sondern irgendwo zwischen dem TT und dem Sportwagen Audi R8. Also eine neue Fahrzeugkategorie für Audi. “Wir werden uns einen Namen ausdenken, sobald das Auto als ernstzunehmendes Produkt auf den Markt kommt”, sagte Audi-Chef Gernot Döllner bei der Präsentation in Mailand. Doch was macht das Concept C so besonders?

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Zwischen TT und R8: Audi zeigt E-Zweisitzer Concept C“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Video - 5:11 minAutomobil

Ikonische Namen auch für E-Autos: VW bringt den ID. Polo

04.09.2025
Video - 28:32 minAutomobil

Wie die Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) mit Effizienz punktet – Timo Stegmaier

03.09.2025
Automobil

Erster Volvo ES90 läuft in China vom Band

vor 5 Stunden veröffentlicht