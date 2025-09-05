Zwischen TT und R8: Audi zeigt E-Zweisitzer Concept C

Beim Concept C handelt es sich um einen vollelektrischen Zweisitzer, der nicht nur als reine Studie gedacht ist, sondern ziemlich konkret andeutet, wohin die Design-Reise bei Audi in den kommenden Jahren geht. Und das Spannende: Schon 2027 könnte daraus ein Serienmodell werden. Aber, und das ist wichtig, nicht wie viele vermutet haben als Nachfolger des legendären Audi TT, sondern irgendwo zwischen dem TT und dem Sportwagen Audi R8. Also eine neue Fahrzeugkategorie für Audi. “Wir werden uns einen Namen ausdenken, sobald das Auto als ernstzunehmendes Produkt auf den Markt kommt”, sagte Audi-Chef Gernot Döllner bei der Präsentation in Mailand. Doch was macht das Concept C so besonders?