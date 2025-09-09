VW stellt dem T-Cross ein Elektro-SUV zur Seite: ID. Cross kommt 2026

VW setzt zum elektrischen Doppelschlag an: Erst kommt der ID. Polo, den wir Ihnen letzte Woche bereits vorgestellt haben. Und kurze Zeit darauf dann auch der ID. Cross als Kompakt-SUV-Ableger. Sprich: VW setzt jetzt im Elektrobereich auf bekannte Modellnamen, also ID. Polo und ID. Cross. Technisch nennt VW bei der Studie schon einige Details: Es gibt einen 155 kW starken Elektromotor für die Vorderachse, dazu eine flach im Fahrzeugboden verbaute Batterie mit bis zu 420 Kilometern Reichweite nach WLTP. Zum Vergleich: Der flacher gezeichnete ID. Polo soll bis zu 450 Kilometer schaffen. Offizielle Daten zur Batteriegröße oder Ladeleistung gibt’s noch nicht, aber es soll zwei Varianten geben: Eine Basisversion mit günstiger LFP-Batterie und eine stärkere mit NMC-Akku für die große Reichweite. Preislich will VW beim ID. Cross wie beim ID. Polo bei um die 25.000 Euro Basispreis landen.