Video - 5:12 minAutomobil

VW stellt dem T-Cross ein Elektro-SUV zur Seite: ID. Cross kommt 2026

Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update – wie immer mit den wichtigsten News aus der Welt der Elektromobilität. Unser Blick richtet sich auch heute wieder nach München zur IAA Mobility: Auf der wichtigsten Automesse Europas zeigt Volkswagen eine spannende Studie: Den ID. Cross Concept. Das ist quasi die Elektro-Variante des bekannten Verbrennermodells T-Cross und damit VWs nächster Schritt bei erschwinglichen E-Autos.

Von Jannis Hug
09.09.2025 - 16:00 Uhr

VW setzt zum elektrischen Doppelschlag an: Erst kommt der ID. Polo, den wir Ihnen letzte Woche bereits vorgestellt haben. Und kurze Zeit darauf dann auch der ID. Cross als Kompakt-SUV-Ableger. Sprich: VW setzt jetzt im Elektrobereich auf bekannte Modellnamen, also ID. Polo und ID. Cross. Technisch nennt VW bei der Studie schon einige Details: Es gibt einen 155 kW starken Elektromotor für die Vorderachse, dazu eine flach im Fahrzeugboden verbaute Batterie mit bis zu 420 Kilometern Reichweite nach WLTP. Zum Vergleich: Der flacher gezeichnete ID. Polo soll bis zu 450 Kilometer schaffen. Offizielle Daten zur Batteriegröße oder Ladeleistung gibt’s noch nicht, aber es soll zwei Varianten geben: Eine Basisversion mit günstiger LFP-Batterie und eine stärkere mit NMC-Akku für die große Reichweite. Preislich will VW beim ID. Cross wie beim ID. Polo bei um die 25.000 Euro Basispreis landen.

