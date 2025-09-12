Ausblick auf elektrischen Octavia Kombi: Skoda zeigt den Vision O

Bei ihren Elektroautos haben viele Hersteller vor allem auf SUV-Modelle gesetzt, wie etwa auch Skoda – siehe Enyaq, Elroq und der künftige Epiq. Bei den Verbrennern bezeichnen sich die Tschechen selbst als der europäische Marktführer bei den Kombis – und auch Elektro-Fans haben schon lange mehr Kombi-Modelle auf dem Markt gefordert. Mit dem Vision O macht Skoda nun Kombi-Fans Hoffnung auf ein elektrisches Modell aus diesem Segment, die auf der IAA präsentierte Studie dürfte als Blaupause für einen elektrischen Octavia Kombi dienen. Und das ergibt absolut Sinn – schließlich verkaufen sich der aktuelle Octavia und der größere Superb als Kombi blendend. Doch beide Modelle gibt’s bislang nur als Verbrenner. Nun zeigen die Tschechen mit dem Vision O, wie die nächste Generation des beliebten Octavia Kombi als Stromer aussehen könnte