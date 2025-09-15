Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:26 min

Wie Leapmotor mit dem kompakten B05 den VW ID.3 und den MG4 angreift

Hallo und herzlich Willkommen – auf in die neue Woche mit dem eMobility Update von electrive! Heute geht’s bei uns um ein neues Modell aus China, das nach Europa kommen soll: Der Stellantis-Partner Leapmotor hat den Kompakt-Stromer B05 auf der IAA vorgestellt. Er soll hierzulande frischen Wind ins heiß umkämpfte C-Segment bringen.

Von Jannis Hug
15.09.2025 - 16:00 Uhr

Leapmotor selbst beschreibt den B05 als sportliche Fließhecklimousine für urbane Trendsetter. Übersetzt heißt das: ein stylischer Kompakter, der junge Käufer ansprechen soll. Mit 4,43 Metern Länge und einem Radstand von 2,74 Metern liegt er ziemlich genau im Bereich von VW ID.3 oder Cupra Born. Spannend: Mit 1,88 Metern Breite wirkt der B05 richtig bullig – das sorgt für ordentlich Präsenz auf der Straße, könnte in engen Garagen aber auch zur Herausforderung werden. Beim Design zeigt Leapmotor Selbstbewusstsein. Die Front erinnert an den größeren SUV-Bruder B10, wirkt aber eigenständig mit schärferen Scheinwerfern und sportlichen Akzenten. 19-Zoll-Felgen und rahmenlose Türen unterstreichen den dynamischen Anspruch. Die Chinesen nennen das Ganze „Tech-Nature Aesthetic“ – klingt nach Marketing, sieht aber durchaus modern und eigenständig aus.

