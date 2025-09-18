Gentbrugge: Fastned-Ladeparks zum Wohlfühlen

Die Raststätte der Zukunft von Fastned liegt im belgischen Gentbrugge an der Autobahn E17 zwischen Gent und Antwerpen. Und tatsächlich hat Fastned dort gleich zwei neue Flaggschiff-Stationen eröffnet, nämlich an beiden Fahrbahn-Richtungen. Und diese beiden neuen Standorte liegen nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern an einer Autobahn, die von rund 26 Millionen Fahrzeugen pro Jahr genutzt wird – darunter immer mehr Elektroautos. Und was macht diese beiden neuen Fastned-Stationen so besonders? Zunächst einmal die Größe: Auf beiden Seiten der Autobahn stehen jeweils 16 Schnellladepunkte für Pkw und dazu noch zwei Ladepunkte für Lkw bereit. Und das Ganze mit jeweils bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung. Damit sind die neuen Anlagen die größten Ladeparks, die Fastned bisher gebaut hat – natürlich im bekannten Drive-Through-Layout unter den typischen Solar-Dächern mit gelber Lackierung.