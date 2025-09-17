Fastned weiht „Raststätte der Zukunft“ für E-Autos ein

Fastned Gentbrugge ist die 47. Fastned-Ladestation in Belgien und erhöht das Netzwerk auf über 380 Stationen in 9 Ländern. Der neue Standort liegt an der E17 zwischen Gent und Antwerpen, die jährlich von rund 26 Millionen Fahrzeugen genutzt wird – darunter auch eine steigende Anzahl von Elektroautos.

Für den neuen Standort hat Fastned entschieden, dass dieser deutlich mehr sein soll als nur ein Ort zum Laden: Vielmehr soll Fastned Gentbrugge ein Ziel sein das Reisende auf ihrer Fahrt ansteuern möchten – und damit eine richtige „Destination“. Die Raststätten in beide Richtungen sollen es Fahrern und Passagieren ermöglichen, sich zu entspannen, hochwertige Speisen und Getränke zu genießen und eine Ladepause in grüner, angenehmer Umgebung einzulegen.

„Fastned Gentbrugge ist das stolze Flaggschiff unseres Netzwerks in Belgien, bringt uns auf fast 50 Stationen im Land – und dient als Blaupause dafür, wie Raststätten in Flandern, Wallonien und Brüssel aussehen sollten. Mit einem Anstieg der E-Auto-Verkäufe um 25 Prozent im Jahr 2025 bauen wir die langfristige Infrastruktur, um belgischen Fahrern erstklassiges Laden, beste Annehmlichkeiten und ein Erlebnis zu bieten, auf das sie sich bei jeder Pause freuen“, sagt Matthias Pletinckx, Country Director Belgien bei Fastned.

Bild: Fastned Bild: Fastned Bild: Fastned Bild: Fastned Bild: Fastned

Die Ausstattung beider Raststätten ist überaus komfortabel: Mit je 16 Pkw-Ladepunkten und zwei Lkw-Ladepunkten (allesamt mit bis zu 400 kW) handelt es sich nicht nur um die bislang größten Ladeparks von Fastned überhaupt. Dabei kommt das gewohnte Drive-Through-Layout unter den bekannten Solar-Tree-Dächern zum Einsatz.

Das Serviceniveau jenseits des Ladevorgangs ist hoch. Beide Anlagen bieten ein großzügiges Restaurant und einen Shop mit 24/7-Selbstbedienung, außerdem saubere und komfortable Toiletten, Picknicktische im Freien und einen Familien-Spielplatz in einer landschaftlich gestalteten, naturnahen Umgebung – „konzipiert für Menschen, nicht für Autos“, wie Fastned betont. Und für Lkw-Fahrer besonders spannend: An beiden Raststätten gibt es auch Duschen.

„E-Autofahrer müssen heute oft von einem Ort zum anderen fahren, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen – zuverlässiges Schnellladen, gutes Essen, frischer Kaffee, saubere Toiletten und ein komfortabler Ort zum Entspannen. Fastned Gentbrugge zeigt, dass wir all das an einem Ort bieten können – in einer schönen, nachhaltigen Umgebung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die E-Auto-Verkäufe steigen in Europa wieder und Fastned Gentbrugge setzt neue Maßstäbe für das beste Kundenerlebnis unterwegs. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, sagt Michiel Langezaal, Mitgründer und CEO von Fastned.

fastnedcharging.com