Elektro-Van auf Höhe der Zeit: Mercedes VLE wird jetzt in Vorserien gebaut

Mitten im Baskenland hat Mercedes sein traditionsreiches Werk in Vitoria in den vergangenen Jahren ordentlich umgebaut, modernisiert und fit gemacht für die Elektro-Zukunft. Und jetzt rollen dort tatsächlich die ersten Vorserienmodelle des VLE vom Band. Das Ganze ist eine Art Generalprobe für die Serienfertigung, die dann 2026 so richtig durchstarten soll. Aber was steckt eigentlich hinter dem Kürzel VLE? Ganz einfach: Das ist der erste Van, der auf der neuen Elektro-Plattform VAN.EA basiert. Und diese Architektur ist modular aufgebaut – sprich, Mercedes kann mit Front-, Mittel- und Heckmodulen verschiedene Vans und Transporter in unterschiedlichen Größen auf die Straße bringen.