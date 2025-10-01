Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:00 minAutomobil

Porsche Cayenne E4 lädt mit 400 kW oder im „Quiet Charging“-Modus

Wsmi

Hallo zum “eMobility Update”. Wir starten heute mit dem neuen Porsche Cayenne in den Herbstmonat – und zwar natürlich mit der vollelektrischen Version. Der Cayenne E4 startet kommendes Jahr auf den Markt und bringt einige spannende Neuerungen mit. Wir waren mit dem Power-Stromer schon auf der Teststrecke in Leipzig unterwegs und liefern Euch die technischen Highlights!

Von Jannis Hug
01.10.2025 - 16:00 Uhr

Porsche bleibt seiner Strategie treu: Es wird künftig zwei Cayenne-Modelle parallel geben – den bekannten Verbrenner- und Hybrid-Cayenne sowie den neuen Stromer. Das bedeutet: Wer Sound und klassische Technik liebt, kann dabei bleiben. Und wer Performance im Elektro-Segment sucht, bekommt nun ein ganz neues Angebot. Technisch setzt der Cayenne E4 neue Maßstäbe. Das Topmodell leistet im Overboost mehr als 800 Kilowatt – das sind über 1.000 PS! Zusammen mit einem Drehmoment von mehr als 1.500 Newtonmetern sprintet das SUV in unter drei Sekunden von null auf hundert. Supersportwagen-Niveau in einem mehr als zweieinhalb Tonnen schweren Fahrzeug. Ein Highlight ist der neue Elektromotor an der Hinterachse. Statt herkömmlicher Wasserkühlung setzt Porsche hier auf eine Öldirektkühlung. Die entstehende Wärme wird also direkt dort abgeführt, wo sie entsteht.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Porsche Cayenne E4 lädt mit 400 kW oder im „Quiet Charging“-Modus“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Wsmo
Video - 4:04 minAutomobil

Elektro-Van auf Höhe der Zeit: Mercedes VLE wird jetzt in Vorserien gebaut

29.09.2025
Adelmann smart iaa
Video - 8:56 minAutomobil

Smart-Europachef Dirk Adelmann: „Wir haben einen positiven Business-Case für den #2 entwickelt.“

28.09.2025
Polestar model year
Automobil

Auch der Polestar 3 bekommt ein 800-Volt-Upgrade

vor 4 Stunden veröffentlicht