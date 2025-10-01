Porsche Cayenne E4 lädt mit 400 kW oder im „Quiet Charging“-Modus

Porsche bleibt seiner Strategie treu: Es wird künftig zwei Cayenne-Modelle parallel geben – den bekannten Verbrenner- und Hybrid-Cayenne sowie den neuen Stromer. Das bedeutet: Wer Sound und klassische Technik liebt, kann dabei bleiben. Und wer Performance im Elektro-Segment sucht, bekommt nun ein ganz neues Angebot. Technisch setzt der Cayenne E4 neue Maßstäbe. Das Topmodell leistet im Overboost mehr als 800 Kilowatt – das sind über 1.000 PS! Zusammen mit einem Drehmoment von mehr als 1.500 Newtonmetern sprintet das SUV in unter drei Sekunden von null auf hundert. Supersportwagen-Niveau in einem mehr als zweieinhalb Tonnen schweren Fahrzeug. Ein Highlight ist der neue Elektromotor an der Hinterachse. Statt herkömmlicher Wasserkühlung setzt Porsche hier auf eine Öldirektkühlung. Die entstehende Wärme wird also direkt dort abgeführt, wo sie entsteht.