Video - 4:26 minDaten

ID.3 führt vierten Monat in Folge: Das ist die Top 10 der E-Autos in Deutschland

Willkommen zum eMobility Update von electrive! Wir geben Ihnen heute einen Überblick zu den aktuellen Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland. Denn wie jeden Monat hat die Redaktion von electrive wieder die Zahlen des Kraftfahrzeugbundesamtes analysiert. Los geht’s!

Von Jannis Hug
09.10.2025 - 16:00 Uhr

Wir starten gleich mit einer erfreulichen Nachricht für Volkswagen: Der ID.3 bleibt weiterhin Deutschlands meistverkauftes Elektroauto. Schon zum vierten Mal in Folge hat der Kompakt-Stromer die Spitze der Neuzulassungen erobert – und das mit beachtlichen Zahlen. Im September kamen laut Kraftfahrt-Bundesamt fast 3.000 neue ID.3 auf die Straßen. Das entspricht einem Marktanteil von rund 6,6 Prozent unter den Elektroautos. Damit verteidigt Volkswagen nicht nur seine Position an der Spitze, sondern zeigt auch, dass der ID.3 längst kein Außenseiter mehr ist, sondern auch im Vergleich zu Verbrennern längst im Massenmarkt mitmischt.

