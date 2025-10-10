Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 3:30 minPolitik

E-Auto-Förderung: Kommt der Umweltbonus zurück oder ein Sozial-Leasing?

Hallo zum eMobility Update! Die große Koalition aus Union und SPD hat sich gestern auf Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität geeinigt. Wir fassen in dieser Sendung zusammen, was bis Redaktionsschluss bekannt geworden ist. Es winken 3 Milliarden Euro für die Anschaffung von E-Autos!

Von Jannis Hug
10.10.2025 - 16:00 Uhr

Koalitionsausschuss, Auto-Gipfel – im politischen Berlin war gestern jede Menge Bewegung. Die Nachrichten haben sich regelrecht überschlagen. Die vielleicht wichtigste: die Bundesregierung will die Anschaffung von Elektroautos wieder fördern – und zwar gezielt für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Das sagte SPD-Chef und Vize-Kanzler Lars Klingbeil in einer Pressekonferenz nach dem nächtlichen Verhandlungsmarathon. Die Bundesregierung will demnach die Beschaffung von Elektroautos wieder staatlich bezuschussen – aber nicht für alle gleichermaßen. Wie Lars Klingbeil sagte, sollen 3 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds sowie dem EU-Sozialfonds bereitgestellt werden, um gezielt Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen beim Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge zu unterstützen.

