Video - 4:06 minAutomobil

Wie Tesla Model Y & Model 3 zu neuen Standard-Versionen abgespeckt hat

Wsmo

Es ist Tesla-Zeit beim eMobility Update! Denn der kalifornische E-Auto-Hersteller hat nicht nur die mit Spannung erwartete abgespeckte Version des Model Y vorgestellt, sondern hatte als Überraschung auch noch eine günstigere Variante der Limousine Model 3 im Gepäck.

Von Jannis Hug
13.10.2025 - 16:00 Uhr

Womöglich damit die abgespeckten Versionen nicht so billig klingen, bekommen sie den  Namenszusatz „Standard”. Erwartet worden war eigentlich nur ein günstigeres Model Y, das bei Tesla intern unter dem Codenamen E41 entwickelt wurde. Aber Tesla hat gleich doppelt geliefert und nicht nur vom Model Y eine neue Standard-Version vorgestellt, sondern auch von der technisch verwandten Limousine Model 3. Im Grunde handelt es sich bei beiden Fahrzeugen um vereinfachte Varianten der bisherigen Basisversionen mit Heckantrieb und LFP-Batterie – also keine komplett neuen Fahrzeuge, sondern preislich und technisch etwas abgespeckte Versionen. In den USA startet das Model 3 Standard bei rund 37.000 Dollar und das Model Y Standard bei rund 40.000 Dollar.

