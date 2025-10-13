Wie Tesla Model Y & Model 3 zu neuen Standard-Versionen abgespeckt hat

Womöglich damit die abgespeckten Versionen nicht so billig klingen, bekommen sie den Namenszusatz „Standard”. Erwartet worden war eigentlich nur ein günstigeres Model Y, das bei Tesla intern unter dem Codenamen E41 entwickelt wurde. Aber Tesla hat gleich doppelt geliefert und nicht nur vom Model Y eine neue Standard-Version vorgestellt, sondern auch von der technisch verwandten Limousine Model 3. Im Grunde handelt es sich bei beiden Fahrzeugen um vereinfachte Varianten der bisherigen Basisversionen mit Heckantrieb und LFP-Batterie – also keine komplett neuen Fahrzeuge, sondern preislich und technisch etwas abgespeckte Versionen. In den USA startet das Model 3 Standard bei rund 37.000 Dollar und das Model Y Standard bei rund 40.000 Dollar.