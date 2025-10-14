Emanuele Cappellano wird neuer Europachef von Stellantis

Cappellano folgt in der Rolle als Head of Enlarged Europe & Europäische Marken auf Jean-Philippe Imparato, der Vollzeit-CEO der Stellantis-Edelmarke Maserati wird, zudem Stellantis & You leitet und an Cappellano berichten soll.

Cappellano selbst war zuvor Head of South America bei Stellantis und hat zusätzlich auch Stellantis Pro One geleitet, den Geschäftsbereich Nutzfahrzeuge des Unternehmens. Auch im neuen Amt hat Cappellano zusätzlich weiter die Verantwortung für Stellantis Pro One inne.

Herlander Zola, derzeit Head of Commercial Operations Leichte Nutzfahrzeuge in Brasilien und Südamerika, wird als Nachfolger des neuen Europa-Chefs Cappellano zum Leiter der Region Südamerika ernannt. Samir Cherfan tritt dem SLT bei und behält seine Verantwortlichkeiten als Leiter der Region Naher Osten & Afrika sowie Mikromobilität. Und Grégoire Olivier, derzeit Head of China Strategy, wird zum Leiter der Region China und Asien-Pazifik sowie zum SLT-Mitglied ernannt.

Neu im Führungsteam ist Francesco Ciancia, der am 1. November als Global Head of Manufacturing von Mercedes-Benz zu Stellantis zurückkehren wird, wo er als Head of Mercedes-Benz Vans Operations in Stuttgart tätig war und die Transformation des Produktionsnetzwerks erfolgreich eingeleitet hat. Vorgänger Arnaud Deboeuf wird das Unternehmen verlassen, um sich anderen Aufgaben zu widmen.

Ralph Gilles, schon seit der Formierung von Stellantis im Jahr 2021 der Designchef des Konzerns, wird ebenfalls in das Stellantis Leadership Team (SLT) berufen. Bisher fehlte das Thema Design noch im SLT.

„Mit diesen neuen Ernennungen fördern wir außergewöhnliche Talente von innen und außen in Führungspositionen, um unser Unternehmen auf den zukünftigen Erfolg vorzubereiten. Wir schärfen damit auch unseren regionalen Fokus, indem wir spezifische Verantwortlichkeiten für unsere Organisationen in den Regionen Asien-Pazifik und Naher Osten & Afrika auf SLT-Ebene heben“, sagte CEO Antonio Filosa, der das SLT zu seinem Amtsantritt im Juni ins Leben gerufen hatte.

