Video - 4:13 minAutomobil

Deepal L06: Kommt diese Elektro-Limousine auch nach Europa?

Wsmo

In unserer Sendung werfen wir diesmal einen Blick nach China: Der Hersteller Changan hat nämlich den Vorverkauf für seine neue Mittelklasse-Limousine gestartet – den elektrischen Deepal L06. Und der hat es aus vielerlei Gründen in sich!

Von Jannis Hug
10.11.2025 - 16:00 Uhr

Deepal – das ist Changans Elektromarke, die Sie vielleicht von der IAA Mobility kennen. Dort hat das Unternehmen ja erst im September den offiziellen Start auf dem deutschen Markt gefeiert. Hierzulande verkauft Changan seitdem zwei Modelle – die SUV-Baureihen S05 und S07. Doch in China ist das Angebot viel breiter: Neben mehreren SUV gibt’s dort auch eine Oberklasse, einen echten Geländewagen und bereits eine Elektro-Limousine namens SL03. Und nun kommt der L06 als Neuzugang dazu – ein eleganter Mittelklasse-Wagen, der optisch irgendwo zwischen Tesla Model 3 und Xiaomi SU7 liegt. Mit 4 Meter 83 Länge und 1 Meter 91 Breite spielt der Deepal L06 in der Liga der typischen Mittelklasse-Elektrolimousinen.

