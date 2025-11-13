Alle Kategorien Alle Kategorien
Skoda Elroq beliebtestes E-Auto im stärksten Monat seit Ende des Umweltbonus

Heute werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei den Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland – eine zentrale Kennzahl für den Fortschritt der Elektromobilität. Im Oktober wurden insgesamt rund 52.400 neue Stromer zugelassen – ein Zuwachs von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es war der stärkste E-Auto-Monat seit dem Ende des Umweltbonus 2023. Elektroautos gewinnen also weiter an Sichtbarkeit auf deutschen Straßen!

Von Jannis Hug
13.11.2025 - 16:00 Uhr

Zum ersten Mal in diesem Jahr führt kein Modell der Marke Volkswagen die Rangliste an. Stattdessen belegt der Skoda Elroq mit 3.320 Neuzulassungen Platz eins – ein bemerkenswerter Erfolg für die tschechische VW-Tochter. Obwohl der Volkswagen-Konzern insgesamt weiterhin dominiert, ist dieser Führungswechsel ein spannender Moment, der zeigt, wie vielfältig der Markt inzwischen geworden ist. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Top 10 der beliebtesten Elektroautos im Oktober 2025. Auf Platz eins steht also der Skoda Elroq. Dahinter folgt der Volkswagen ID.7 mit rund 3.200 Neuzulassungen. Den dritten Platz belegt der VW ID.3 mit etwas mehr als 3.000 Fahrzeugen

