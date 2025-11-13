Skoda Elroq beliebtestes E-Auto im stärksten Monat seit Ende des Umweltbonus

Zum ersten Mal in diesem Jahr führt kein Modell der Marke Volkswagen die Rangliste an. Stattdessen belegt der Skoda Elroq mit 3.320 Neuzulassungen Platz eins – ein bemerkenswerter Erfolg für die tschechische VW-Tochter. Obwohl der Volkswagen-Konzern insgesamt weiterhin dominiert, ist dieser Führungswechsel ein spannender Moment, der zeigt, wie vielfältig der Markt inzwischen geworden ist. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Top 10 der beliebtesten Elektroautos im Oktober 2025. Auf Platz eins steht also der Skoda Elroq. Dahinter folgt der Volkswagen ID.7 mit rund 3.200 Neuzulassungen. Den dritten Platz belegt der VW ID.3 mit etwas mehr als 3.000 Fahrzeugen