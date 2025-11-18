Alle Kategorien Alle Kategorien
Elektromobilität in der Landwirtschaft? Die Strom-Highlights der Agritechnica

Der Elektroantrieb hält in immer mehr Mobilitätsbereichen Einzug – so auch in der Landwirtschaft. Die Branche hat sich vergangene Woche auf der Agritechnica in Hannover getroffen. Und dort standen auch elektrische Neuheiten im Rampenlicht. Fährt der Traktor der Zukunft also auch bald rein elektrisch?

Von Jannis Hug
18.11.2025 - 16:00 Uhr

Als erste Neuheit sei der E-Power-Traktor von John Deere erwähnt. Es handelt sich dabei zwar noch um einen Prototypen, aber der Ausblick ist spannende: Die Maschine ist für Spezialanwendungen wie Obst- und Weinbau, kommunale Einsätze und Tierhaltungsbetriebe konzipiert. Der Traktor ist vollelektrisch und bietet eine Leistung von rund 95 kW. Bis zu fünf Batteriemodule können – je nach Anwendung –  integriert werden. Trotz des modularen Aufbaus mit konfigurierbaren Optionen wie Batteriekapazität, Kabinentyp, Achskonfiguration und Bereifung bleibt der Traktor dank seiner 3-Punkt-Anhängung mit bestehenden Anbaugeräten kompatibel. Wann der kleine John Deere auf den Markt kommt, ist unklar. Etwas mehr Power – nämlich bis zu 120 kW – bietet der ebenfalls rein elektrische Tadus T16.20.

