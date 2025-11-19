Alle Kategorien Alle Kategorien
Elektro-SUV: Das kann der neue Mercedes GLB mit EQ-Technologie

Mercedes wird in gut zweieinhalb Wochen den GLB mit EQ-Technologie vorstellen. Denn mit dem Modellwechsel wird aus dem Familien-SUV EQB der GLB mit EQ-Technologie. Wir zeigen Ihnen heute schon mal, was unter der Haube ist.

Von Jannis Hug
19.11.2025 - 16:00 Uhr

Am 8. Dezember wird der neue Mercedes GLB das Licht der Welt erblicken. Es handelt sich um ein SUV, das größenmäßig zwischen Kompakt- und Mittelklasse angesiedelt ist und zuerst als vollelektrische Variante kommt. Später soll eine 48-Volt-Hybridversion folgen. Damit markiert Mercedes einen weiteren Schritt in seinem Umbau hin zu einer rein elektrifizierten Fahrzeugflotte unter der Submarke „EQ“. Technisch gibt es bereits erste offizielle Informationen: Der neue GLB mit EQ-Technologie absolvierte intensive Tests, etwa in Klimakanälen mit simulierten Temperaturen von minus 40 bis plus 40 Grad, um sowohl Kälte als auch Hitze unter Realbedingungen abzubilden

