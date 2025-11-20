Bayern hat’s ja: 117 Millionen Euro für Wasserstoff in der Mobilität

Vor wenigen Tagen haben Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU und Vertreter aus Bayern einen Förderbescheid an BMW überreicht. Entwicklungsvorstand Joachim Post nahm die Urkunde entgegen, die dem Autobauer 273 Millionen Euro an Fördergeldern zusichert. Der Bund trägt davon rund 191 Millionen, der Freistaat Bayern rund 82 Millionen Euro. Die Mittel sind natürlich zweckgebunden, sie sind für das Projekt HyPowerDrive vorgesehen. Dessen Ziel ist es, einen Brennstoffzellen-Elektroantriebsstrang für Pkw zu entwickeln, der in bestehende Fahrzeugarchitekturen integriert werden kann.