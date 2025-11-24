Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:13 minAutomobil

325 km in 10 Minuten: Porsche Cayenne Electric lädt mit bis zu 400 kW

Vor wenigen Tagen hat Porsche den neuen Cayenne Electric in seiner finalen Serienversion vorgestellt. Zum Start gibt es zwei Varianten und wir haben natürlich alle Daten und Preise für Sie. Los geht’s!

Von Jannis Hug
24.11.2025 - 16:00 Uhr

Eigentlich hätte der neue Cayenne ein sehr wichtiges Modell in der Porsche-Strategie auf dem Weg in eine elektrische Zukunft sein sollen – bis 2030 sollten ja mal fast alle Porsche-Modelle rein elektrisch werden. Der Plan ist aufgrund der weltweiten Marktentwicklung gekippt, es wird beim Cayenne weiter auch Benziner und Plug-in-Hybride geben. Mit der Weltpremiere der neuen Elektroversion ist aber klar: Wer den stärksten Cayenne fahren will, der kommt am Cayenne Electric nicht vorbei! Denn die jetzt vorgestellte Turbo-Version leistet mit der Launch Control bis zu 850 Kilowatt und bietet satte 1.500 Newtonmeter Drehmoment.

