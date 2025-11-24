325 km in 10 Minuten: Porsche Cayenne Electric lädt mit bis zu 400 kW

Eigentlich hätte der neue Cayenne ein sehr wichtiges Modell in der Porsche-Strategie auf dem Weg in eine elektrische Zukunft sein sollen – bis 2030 sollten ja mal fast alle Porsche-Modelle rein elektrisch werden. Der Plan ist aufgrund der weltweiten Marktentwicklung gekippt, es wird beim Cayenne weiter auch Benziner und Plug-in-Hybride geben. Mit der Weltpremiere der neuen Elektroversion ist aber klar: Wer den stärksten Cayenne fahren will, der kommt am Cayenne Electric nicht vorbei! Denn die jetzt vorgestellte Turbo-Version leistet mit der Launch Control bis zu 850 Kilowatt und bietet satte 1.500 Newtonmeter Drehmoment.