Plenitude: Die europäische Elektromobilität wird immer einfacher

In diesem Zusammenhang bestätigt sich Plenitude als einer der aktivsten Betreiber bei der Entwicklung des Ladenetzes und der entsprechenden digitalen Dienste, indem das Unternehmen integrierte Lösungen für diejenigen anbietet, die sich für die elektrische Fortbewegung entscheiden.

Plenitude On The Road: die App, die die Reise vereinfacht

Das Herzstück des Angebots ist die Plenitude On The Road-App, die für iOS und Android verfügbar ist und als Reisebegleiter für alle konzipiert wurde, die sich für Elektromobilität entscheiden.

Die App ermöglicht es, mehr als 400.000 Ladestationen in Europa zu lokalisieren (darunter mehr als 22.000 unternehmenseigene), wobei zwischen verfügbar, belegt und reservierbar unterschieden wird. Intelligente Filter helfen dabei, 24/7 geöffnete Ladestationen, mit dem eigenen Fahrzeug kompatible Ladesäulen sowie Ladestationen bei Enilive Stations und in Einkaufszentren zu finden.

Die Personalisierung des Fahrzeugprofils ermöglicht präzise Schätzungen von Reichweite und Ladeleistung, während der Ladevorgang direkt über die App oder über eine RFID-Karte gestartet werden kann. Um einen reibungslosen und unkomplizierten Ladevorgang zu bieten, ist die integrierte Zahlung einfach und erfolgt per Kreditkarte, Prepaid-Guthaben oder Gutschein. Geschäftskunden können ein eigenes Profil einrichten: eine Option, die die Verwaltung der Elektromobilität in Unternehmen vereinfachen soll.

Die App unterstützt außerdem mehrere Sprachen und bietet spezielle Tarife für Auslandsreisen.

Ein stark wachsendes europäisches Netzwerk

Plenitude baut sein Netz kontinuierlich aus. Es umfasst AC-Stationen mit 22 kW für städtische und touristische Gebiete sowie schnelle und extrem schnelle Stationen mit 150 bis 400 kW entlang der Hauptverkehrsstraßen und an Tankstellen.

Ziel des Unternehmens ist es, das Netz durch Partnerschaften mit Tankstellen – wie die Enilive Stations – und strategische internationale Kooperationen wie die mit MERKUR, dem führenden Händler für Technik Sloweniens, immer weiter auszubauen. Gleichzeitig baut Plenitude seine Präsenz in neuen europäischen Märkten wie Griechenland, Portugal, Kroatien und Serbien aktiv aus.

Auf diese Weise will Plenitude den Nutzern einen immer schnelleren, zuverlässigeren und günstigeren Service bieten, der ein nahtloses und modernes Ladeerlebnis ohne Unterbrechungen garantiert.

Plenitude On The Road: für einen integrierten und leicht zugänglichen Dienst

Plenitude agiert als integrierter Betreiber, der die Infrastruktur und Energie direkt verwaltet und digitale Dienstleistungen über die App anbietet. Interoperabilitätsabkommen ermöglichen auch den Zugang zu Ladestationen von Drittanbietern und gewährleisten so eine einheitliche und sichere Nutzung.

Mit Plenitude wird die Elektromobilität intuitiv und zuverlässig: Ein ständig wachsendes Netz und eine intuitive, einfach zu bedienende App unterstützen jede Fahrt und machen die Entscheidung, in ganz Europa elektrisch zu reisen, noch angenehmer.

