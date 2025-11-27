Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:39 minAutomobil

Mercedes CLA Shooting Brake ab rund 57.000 Euro bestellbar

Mercedes hat die Bestellbücjer für den neuen CLA Shooting Brake geöffnet, womit nach der elektrischen Limousine jetzt auch die schnittige Kombi-Version verfügbar ist. Wir haben alle Daten und Preise, viel Spaß damit!

Von Jannis Hug
27.11.2025 - 16:00 Uhr

Dass der neue CLA auch als Kombi angeboten wird, hat Mercedes schon im Sommer angekündigt. Wie bei den früheren Verbrenner-Generationen des CLA handelt es sich dabei um einen „Shooting Brake“, also eine Variante, bei der Design und Eleganz mit ein bisschen mehr Nutzwert im Vordergrund stehen. Die klassischen Kombis nennt Mercedes T-Modell und ist ist der CLA ausdrücklich nicht. Sondern eine etwas praktischere, aber immer noch schicke Version des CLA. Und die gibt es jetzt zum Bestellstart in zwei Varianten – mit Heckantrieb oder als Allradler, aber immer mit der großen Batterie.

