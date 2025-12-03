Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:01 minAutomobil

Genesis GV60 Magma rollt 2026 mit breiter Spur nach Deutschland

Ws

Heute schauen wir auf das erste Hochleistungsmodell von Genesis, den GV60 Magma. Was das Elektroauto kann und was die weiteren Pläne von Genesis sind, klären wir in dieser Sendung. Also einsteigen, anschnallen und los geht’s!

Von Jannis Hug
03.12.2025 - 16:00 Uhr

Was AMG für Mercedes ist oder M für BMW, das soll bei Genesis künftig Magma heißen. Also eine Performance-Marke, unter der die besonders leistungsstarken und exklusiven Modelle eines Herstellers verkauft werden. Und da diese Top-Versionen meist auch deutlich teurer verkauft werden können, sind sie nicht nur gut fürs Image, sondern auch für das Geschäft. Das Problem bei Genesis: Obwohl es sich dabei um die Premium-Marke des Hyundai-Konzerns handelt, die eben mit den deutschen Nobel-Herstellern konkurrieren soll, gab es hier bisher keine solche Performance-Marke. Dabei haben Hyundai und Kia, also die günstigeren Marken des Konzerns, mit dem Ionig 5 N und dem EV6 GT schon eigene Hochleistungs-Modelle im Angebot, die sogar stärker und schneller sind als der Genesis GV60, der sich mit den beiden anderen Modellen die Plattform teilt.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Genesis GV60 Magma rollt 2026 mit breiter Spur nach Deutschland“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Ws
Video - 4:39 minAutomobil

Mercedes CLA Shooting Brake ab rund 57.000 Euro bestellbar

27.11.2025
Wsdi
Video - 4:11 minAutomobil

Ab 2026 nur noch elektrisch: Renault Trafic E-Tech Electric mit 800 Volt

25.11.2025
alpine a290 2024 01
Automobil

Alpine schenkt zwei Monatsraten bei A290-Leasing

vor 7 Stunden veröffentlicht