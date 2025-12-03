Genesis GV60 Magma rollt 2026 mit breiter Spur nach Deutschland

Was AMG für Mercedes ist oder M für BMW, das soll bei Genesis künftig Magma heißen. Also eine Performance-Marke, unter der die besonders leistungsstarken und exklusiven Modelle eines Herstellers verkauft werden. Und da diese Top-Versionen meist auch deutlich teurer verkauft werden können, sind sie nicht nur gut fürs Image, sondern auch für das Geschäft. Das Problem bei Genesis: Obwohl es sich dabei um die Premium-Marke des Hyundai-Konzerns handelt, die eben mit den deutschen Nobel-Herstellern konkurrieren soll, gab es hier bisher keine solche Performance-Marke. Dabei haben Hyundai und Kia, also die günstigeren Marken des Konzerns, mit dem Ionig 5 N und dem EV6 GT schon eigene Hochleistungs-Modelle im Angebot, die sogar stärker und schneller sind als der Genesis GV60, der sich mit den beiden anderen Modellen die Plattform teilt.