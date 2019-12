Compleo bietet eichrechtskonforme Lösung zum punktuellen Laden

Das Speicher- und Anzeigemodul SAM von Compleo ist nun auch speziell für das punktuelle Laden entwickelt und zugelassen worden. Damit kann ab sofort auch ohne Vertragsbindung eichrechtskonform geladen werden. Dabei greift Compleo auf das Giro-e-System der GLS Bank zurück.

Um kilowattstundenbasiert abrechnen zu können, muss der Endnutzer die Möglichkeit haben, bei Erhalt der Rechnung die Authentizität und Richtigkeit der Zählerwerte seiner Ladevorgänge überprüfen zu können. Hierfür hatte Compleo (damals noch als EBG Compleo aktiv) das SAM entwickelt – auch als roamingfähige Nachrüstlösung für bestehende Ladesäulen.

Nun hat Compleo selbst das SAM so weiterentwickelt, dass Kunden ohne Vertragsbindung den Ladepunkt nutzen können. Die nun erfolgte Zulassung seitens der PTB feiert das Unternehmen in der Mitteilung als „Durchbruch beim Eichrecht“. Um den Ladevorgang zu starten, benötigt der Kunde allerdings noch eine EC-Karte, die das kontaktlose Laden unterstützt – diese sind aber vor allem in Deutschland, nicht aber im Rest Europas verbreitet. Mit kontaktlosen Kreditkarten ist das Laden nicht derzeit möglich, laut Compleo aber für die Zukunft geplant. Das Laden mit einer Ladekarte oder über Apps ist weiterhin möglich.

Das SAM erfasst und verarbeitet dabei alle eichrechtsrelevanten Daten, wie Compleo schreibt. Von der GLS-Bank, die das Giro-e-System entwickelt hat, werden die Daten automatisch an die Hausbank des Kartenbesitzers übermittelt und per Lastschrift bezahlt. Nachdem der Kunde auf dem SAM-Display die Konditionen des Ladevorgangs gesehen und bestätigt hat, startet das Laden. Kenngrößen wie die Zählerstände oder die Ladesäulennummer soll der Kunde später auf dem Kontoauszug nachvollziehen können. Hintergründe zu Grio-e haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.

„Für den Endverbraucher sind das Eichrecht und das punktuelle Laden zwei zentrale Aspekte, damit die Akzeptanz der Ladeinfrakstruktur und die Elektromobilität im Allgemeinem weiter gestärkt werden“, sagt Checrallah Kachouh, Co-CEO von Compleo.

