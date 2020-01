Der Ladeanschluss des Model 3 ist stabiler als gedacht

Zwei junge Männer haben sich in einem Parkhaus in Las Vegas an einem ladenden Tesla zu schaffen gemacht. Nicht nur, dass der Versuch, das Ladekabel gewaltsam zu entfernen, scheiterte: Durch Teslas „Sentry Mode“ wurde der Vorfall aufgezeichnet und das Video geht auf Youtube mit über 700.000 Aufrufen innerhalb weniger Tage viral.

