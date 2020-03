ChargeIT stellt kompakten Energiezähler vor

ChargeIT Mobility und Gebr. Bauer haben den nach eigenen Angaben derzeit kompaktesten Energiezähler am Markt entwickelt, der das eichrechtkonforme Betreiben von kleinen AC-Ladesystemen ermöglichen soll. Der Zähler geht jetzt in die Baumusterprüfung bei der CSA Group Bayern.

Laut der Mitteilung ist der Energiezähler nur 90 Millimeter breit. Damit soll er zum einen für eichrechtskonforme Ladesysteme geeignet sein, die nur über wenig Platz verfügen, etwa Wallboxen. Wegen der standardisierten Hutschienenmontage sei der Zähler auch für die Umrüstung von Bestandssystemen geeignet, die mit dem neuen Gerät auf eine eichrechtskonforme Energiezählung nachgerüstet werden sollen – sofern der Zähler die Prüfung besteht.

Der Zähler signiert die Daten mit dem Prinzip eines digitalen Schlüsselpaars und gibt sie über eine Modbus-Schnittstelle weiter. So sollen auch mehrere Zähler an einen Ladecontroller angeschlossen werden können. Als Besonderheit des neuen Geräts hebt ChargeIT in der Mitteilung (neben der Baugröße) eine integrierte Schalt-Mess-Koordination hervor, die nicht nur das exakte Messen der Energiemenge ermöglichen soll, sondern mit der Signatur auch die reibungslose Kommunikation der verbundenen Einheiten ermöglichen soll.

Nach eigenen Angaben erwartet ChargeIT, dass der Energiezähler voraussichtlich im dritten Quartal 2020 verfügbar sein soll – Verzögerungen sind angesichts der Covid-19-Pandemie nicht ausgeschlossen. Ein vorläufiges Datenblatt kann bei dem Unternehmen bereits angefragt werden.

chargeit-mobility.com