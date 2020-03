Italienische E-Designstudie mit Offroad-Qualitäten

Das Istituto Europeo di Design hat ein elektrisch angetriebenes Konzeptfahrzeug namens Tracy vorgestellt, das von Studenten des Masterstudiengangs Transportdesign in Turin entworfen wurde. Nach den Plänen der italienischen Studenten ist es unter dem Dach von EDAG Italia gebaut worden.

Tracy sei das Ergebnis eines Designprozesses, in dem sich die angehenden Akademiker mit der Zukunft des Transports frei von jeglichen Marktzwängen befasst hätten, äußert die private Designschule in einer begleitenden Pressemitteilung. Das Fahrzeug zeichnet sich durch seine Geländegängigkeit und sechs Sitze aus. Es vereine die Konzepte der Mikromobilität und der privaten, öffentlichen und geteilten Mobilität, so die Projektinitiatoren. Mit Blick auf die Offroad-Qualitäten der Studie heißt es, man wolle – über den städtischen Kontext hinaus – ein neues Gefühl des Teilens und der Mobilität fördern, das auch auf unkonventionelle Szenarien ausgedehnt werden könne.









Seit 17 Jahren ist das Istituto Europeo di Design mit seinen Designstudien auf dem Genfer Autosalon präsent – stets mit den neuesten Entwürfen des jeweiligen Studenten-Jahrgangs. Da die Messe angesichts der Corona-Krise ausgefallen ist, stellt die Designschule die jüngste Studie nun in Eigenregie vor.

