Tesla Model 3 mit Long-Range-Akku in China kurz vor Verkaufsstart

Tesla will in China laut einem Medienbericht noch in dieser Woche den Verkauf des lokal produzierten Model 3 mit „Long Range“-Akkupaket starten. Bisher wird das Model 3 in China nur in der Variante „Standard Range+“ angeboten.

Wie Bloomberg berichtet, soll die neue Longe-Range-Version vor Subventionen rund 350.000 Yuan kosten, umgerechnet rund 46.000 Euro. Das wäre ein Aufpreis von weniger als zehn Prozent verglichen mit dem aktuellen Model 3 „Standard Range+“ (323.000 Yuan). Laut den Quellen von Bloomberg sei die genaue Preisgestaltung für das Long-Range-Model-3 aber noch nicht beschlossen. Derzeit kommt noch ein staatliche Förderung von 25.000 Yuan hinzu, was das Auto umgerechnet 3.250 Euro günstiger macht.

Die Reichweite des Modells mit großem Akku soll nach dem in China noch verwendeten NEFZ bei 650 Kilometern liegen, während das SR+-Modell auf 445 Kilometer kommt. Unklar ist bislang, ob die neue reichweitenstarke Model-3-Version in China mit dem Allradantrieb kombiniert wird oder ob die im Rest der Welt aus dem Angebot genommene Version mit Heckantrieb zum Einsatz kommt. Gerüchteweise könnte es sich um letztere Variante handeln – wohl auch wegen des relativ geringen Aufpreises.

Tesla hatte das Model 3 Long Range mit Heckantrieb im Sommer 2019 aus dem Programm gestrichen, in einigen Märkten (wie etwa Deutschland) war diese Version nie offiziell im Verkauf – die Kunden mussten ein Allrad-Modell auswählen und dann von Tesla telefonisch oder online auf Heckantrieb umstellen lassen. Seitdem konzentriert sich Tesla bei der großen Batterie auf die Allrad-Modelle, wahlweise als Dual Motor oder Performance. Das soll die Komplexität in der Produktion verringern.

Während die Gigafactory 3 in Shanghai mit 3.000 Fahrzeugen pro Woche bereits wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreicht hat, geht es beim Bau der Gigafactory 4 in Brandenburg offenbar etwas langsamer voran. In Grünheide sind die Bauarbeiten laut einem Bericht der PNN (Potsdamer Neueste Nachrichten) etwas ins Stocken geraten. Grund dafür nötige Korrekturen am Genehmigungsantrag für die Fabrik. In Gefahr sei das Projekt deswegen aber nicht.

