JXTG Nippon Oil & Energy investiert in Virta

Virta hat einen neuen Kapitalgeber aus Asien: Die JXTG Nippon Oil & Energy Corporation investiert in ungenannter Höhe in den Anbieter von Ladeplattform-Technologien für Elektrofahrzeuge und hat zudem eine Absichtserklärung für die kommende Zusammenarbeit unterzeichnet.

Der finnische Ladeinfrastruktur-Dienstleister und Backend-Betreiber Virta bezeichnet das Investment der Japaner in der Mitteilung als „weiteren Meilenstein in der Internationalisierung des Unternehmens“. Über die finanziellen Details der Vereinbarung macht Virta jedoch keine Angaben.

Mit der Beteiligung geht auch ein konkretes Projekt in Japan einher: JXTG plane demnach EV-bezogene Services, um neue Mobilitätsdienste zu starten. Dabei soll in Japan ein Ladenetzwerk aufgebaut werden. Die Stationen sollen vor allem an den firmeneigenen „ENEOS“-Tankstellen errichtet werden. Unter der Marke „ENEOS“ werden alle Produkte von JXTG angeboten, auch der neue Ladedienst.

Bei diesem Vorhaben werde JXTG jetzt durch Virta als Technologiepartner unterstützt, heißt es nun in der Mitteilung. „Die Cloud-basierte Plattform erlaubt beispielsweise verschiedene Zahlungssysteme und ermöglicht das Aufladen von Elektrofahrzeugen für gewerbliche Immobilien wie Tankstellen sowie an privaten Standorten“, sagt Keisuke Nakayama, Manager New Business Promotion Group, über das Angebot des neuen Partners.

Ende 2018 hatte sich bereits der Energiekonzern E.ON an Virta beteiligt. Mit dem frischen Kapital wollte Virta sein internationales Wachstum beschleunigen und seine Position auf dem europäischen Markt stärken.

