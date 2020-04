Triton Model H: Riesiges E-SUV mit hoher Reichweite

Triton Solar aus New Jersey hat ein riesiges Elektro-SUV mit acht Sitzplätzen angekündigt, das mit einem 200-kWh-Akku eine Reichweite von mehr als 700 Meilen (1.126 Kilometern) bieten soll. Es werden bereits Vorbestellungen angenommen, doch es gibt auch Zweifel an dem Projekt.

Zum einen wird mit extremen (und in Anbetracht des restlichen US-Automarkts dort sehr populären) Angaben geworben, doch es gibt bislang weder Infos zu einem Produktionsstandort noch zu einem Startdatum – was Zweifel an der Seriosität des Projekts weckt. Selbst Daten wie die Reichweite von 700 Meilen müssen hinterfragt werden, da das Unternehmen auf seiner Website nicht einmal angibt, in welchem Zyklus diese ermittelt wurde.

Zumindest in einer Hinsicht scheinen die technischen Daten plausibel: Die 1.119 kW Antriebsleistung sollen durch insgesamt vier E-Motoren (einen pro Rad) erreicht werden. An dieser Stelle soll es nicht darum gehen, ob das sinnvoll ist oder nicht – rund 280 kW pro Motor sind aber im Bereich des Möglichen. Mit dieser Leistung soll das große SUV nicht nur in weniger als 3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können, alternativ soll auch eine Anhängelast von knapp sieben Tonnen möglich sein. Angaben zur Ladefähigkeit macht das Unternehmen bisher nicht – angesichts des großen Energiespeichers sicher keine unwichtige Angabe.

Ein weiteres Fragezeichen: Das Unternehmen heißt zwar Triton Solar, in der Mitteilung wird Solar-Technik aber mit keinem Wort erwähnt. Offen ist, ob das Unternehmen in der großen Karosserie des Model H auch einige Solarzellen untergebracht hat. Himanshu Patel, CEo von Triton Solar, sagt in der Mitteilung lediglich, dass das Projekt sei 18 Monaten laufe und man einige internationale Partnerschaften eingegangen sei.

Kosten soll das Triton Model H übrigens 140.000 Dollar. Davon müssen 5.000 Dollar als Anzahlung überwiesen werden. Um aus der Reservierung eine verbindliche Bestellung zu machen, werden nochmals 135.000 Dollar fällig. „Die ersten 100 Vorbestellungskunden erhalten die Founder’s Edition, die zusätzlich zu den Standardfunktionen einzigartige Überraschungsfunktionen bietet“, heißt es in einer Mitteilung.

golem.de, prnewswire.com, newswire.com (Broschüre als PDF), tritonev.co