CleverShuttle lädt in München bei BayWa

BayWa Mobility Solutions kooperiert mit CleverShuttle. Der elektrische Ridesharing-Anbieter ist seit April Ladekartenkunde der BayWa und lädt seine 70 E-Fahrzeuge mit Strom am Konzernsitz der BayWa in der Münchner Arabellastraße 4.

Die dortigen Ladesäulen hatte BayWa im Sommer 2019 installiert, es handelt sich dabei um vier Hypercharger von Alpitronic mit einer maximalen Ladeleistung von 150 kW. Es waren damals die ersten öffentlich zugänglichen Ladesäulen, die BayWa selbst betreibt.

In München betreibt der Ridesharing-Anbieter CleverShuttle eine Flotte von 70 Elektroautos. „Trotz unseres eigenen Ladehofs sind wir in Stoßzeiten auf zusätzliche Lademöglichkeiten angewiesen“, sagt Ingrid Badzim-Imme, General Managerin Süd bei CleverShuttle. Die BayWa geht dadurch von einem zusätzlichen Volumen von mehreren 10.000 kWh pro Jahr aus. „Mit CleverShuttle haben wir einen Großkunden gewonnen, der deutlich zur Auslastung unseres Ladesäulenbetriebs in München beiträgt“, so Marcel Heinze, Leiter Digital Mobility bei der BMS.

Ursprünglich hatte BayWa 2017 die Geschäftseinheit Tankstellen um den Zusatz Elektromobilität erweitert. Im Januar 2020 hatte der Mischkonzern eine eigene Mobilitätssparte gegründet. Die BayWa Mobility Solutions GmbH (BMS) konzentriert sich künftig auf „Angebote für CO2-optimierte Mobilität“. Die 100-prozentige Tochter teilt ihr Geschäft in die drei Bereiche Light Vehicle, Heavy Vehicle und Digital Mobility auf, wobei in der Sparte Light Vehicle vor allem die Elektromobilität und der Aufbau von Ladeinfrastruktur im Vordergrund steht.

baywa.com