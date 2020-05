Nissan senkt die Preise für den Leaf

Nissan Deutschland hat zum 1. Mai die Listenpreise seines Elektromodells Leaf gesenkt und zusätzlich zwei neue Ausstattungsvarianten eingeführt. Das neue Einstiegsmodell spart aber nicht nur bei der Ausstattung, sondern auch bei der Technik.

Der Basis-Listenpreis für den Nissan Leaf mit 40 kWh-Akku liegt nun bei 29.900 Euro vor Abzug des Umweltbonus, der Leaf e+ mit 62-kWh-Akku startet nun ab 38.200 Euro. Bisher lag der Mindestpreis des Leaf mit Batteriekauf (40 kWh) für die Ausstattung ZE1 bei 36.800 Euro. In der neuen Preisliste kostet der ZE1 nur noch 33.200 Euro. Auch für alle anderen Versionen mit der 40-kWh-Batterie hat Nissan die Preise um 3.600 Euro gesenkt. Die „e+“-Version des Leaf mit dem 62 kWh großen Akku wird sogar um 4.800 Euro günstiger.

Der neue Einstiegspreis von 29.900 Euro wird über eine neue Ausstattungslinie erreicht. Die sogenannte „Visia Option“ spart jedoch nicht nur an der Ausstattung (kein Apple CarPlay oder Android Auto möglich, zudem nur Stahlfelgen), sondern auch an der Ladetechnik: Die AC-Ladeleistung liegt nur noch bei 3,6 kW (statt 6,6 kW), zudem liegt dem Fahrzeug nur noch ein „Notladekabel“ für Haushaltssteckdosen bei. Die ZE1-Ausstattung wird ab Werk mit einem Mode-3-Kabel zum Laden an öffentlichen AC-Ladestationen mit Typ-2-Anschluss ausgeliefert. Außerdem hat Nissan beim neuen Einstiegsmodell die Wärmepumpe gestrichen, womit der Energieverbrauch des Klimasystems steigt. Der „Visia Option“ ist auch nicht mit NissanConnect EV ausgestattet, die App-Anbindung und das Telematiksystem sind also nicht verfügbar.

Der Leaf e+ mit der 62 kWh großen Batterie war bisher nur in den beiden hochwertigsten Ausstattungen N-Connecta (ab 44.700 Euro) und Tekna (ab 46.500 Euro) erhältlich. Hier sinken die Preise wie erwähnt um 4.800 Euro auf 39.900 bzw. 41.700 Euro. Zudem ist auch das „e+“-Modell künftig in der „Acenta Option“-Ausstattung erhältlich, die 38.200 Euro kostet. Von den Ausstattungsumfängen her entspricht diese Ausstattung dem ZE1-Modell der 40-kWh-Version. Dort sind also der 6,6-kW-Onboard-Lader, die Wärmepumpe, CarPlay/Android Auto und eine Rückfahrkamera enthalten.

An den technischen Daten des Antriebs (110 kW beim 40-kWh-Modell, 160 kW beim 62-kWh-Modell) ändert sich nichts. Mit Ausnahme des 3,6-kW-Laders bei dem neuen Einstiegsmodell bleiben auch die Ladeleistungen gleich.

Die im Artikel genannten Preise sind vor Abzug der Förderung. Mit dem Umweltbonus von 6.570 Euro ist das Einstiegsmodell des Leaf ab 23.330 Euro zu haben, die günstigste Version des e+ kostet noch 31.630 Euro.

nissannews.com, nissan.de (neue Preisliste)