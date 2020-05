e.GO Mobile bietet weitere Varianten des Life an

Das Aachener Startup e.GO Mobile hat den Konfigurator für seinen E-Kleinwagen Life aktualisiert. Nach der e.GO Life First Edition ist der e.GO Life 60 nun auch in einer anderen Konfiguration erhältlich. Zudem kann nun auch der e.GO Life 40+ konfiguriert werden.

Letzterer ist ab 23.289 Euro bzw. ab 16.719 Euro nach Abzug des Umweltbonus erhältlich. Der e.GO Life 60 kostet mindestens 25.689 Euro bzw. 19.119 Euro nach Abzug des Umweltbonus.

Die Auswahl ist aber weiterhin eingeschränkt – beide Motorisierungen sind aktuell in jeweils nur einer Ausstattung verfügbar. Beim Life 40+ handelt es sich hierbei um die Ausstattung „Pure“, beim Life 60 um die Version „Urban“. Der „Pure“ verfügt zwar über Merkmale wie das e.GO Infotainmentsystem, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer sowie Parksensoren vorne und hinten, aber auch nur über 15 Zoll große Stahlfelgen und Halogenscheinwerfer. Die „Urban“-Version des Life 60 hingegen erinnert stark an die umfangreiche Ausstattung der First Edition und bietet unter anderem LED-Scheinwerfer und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Wie ein Blick in den Konfigurator zeigt, sind beim „Pure“-Modell einige Ausstattungen auch nicht optional verfügbar. So ist es derzeit nicht möglich, den Life 40+ auf Wunsch mit LED-Scheinwerfern aufzurüsten. Auch die Farb-Option Anthrazit Metallic ist hier nicht verfügbar, für den Life 60 hingegen schon.

In dem Konfigurator macht e.GO Mobile aber keine Angaben, ab wann die Fahrzeuge verfügbar sind bzw. ausgeliefert werden. Aktuell laufen noch die Auslieferungen der First Edition für die Vorbesteller, zudem befindet sich das Unternehmen wie berichtet in einem Schutzschirmverfahren.

