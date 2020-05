Trinity zeigt neuen E-Roller Romex R

Der deutsche E-Roller-Anbieter Trinity hat den neuen Romex R vorgestellt der nun bestellbar ist und ab dem 30. Juni ausgeliefert wird. Der Elektroroller im Retro-Design profitiert dabei von Entwicklungen für seine Schwestermodelle.

Der Romex R verfügt über einen neu entwickelten Elektromotor, der in der Grundausstattung 5 kW in der Spitze leistet und eine Höchstgeschwindigkeit von über 75 km/h erreicht. Versorgt wird dieser von einem 72V-Lithium-Ionen-Akku von LG, der 50 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Mit zwei Akkus verdoppelt sich die Reichweite auf 100 Kilometer. Die Preise für den Romex R starten bei 4.099 Euro.

Erst im Dezember hatte Trinity Updates für den 2020er Modelljahrgang der Baureihen Uranus, Uranus R und Romex vorgestellt – nun folgt also der Romex R. Die Technik der Uranus- und Romex-Modelle ist ähnlich, die Uranus-Modelle sind jedoch moderner gezeichnet, bei den Romex-Modellen handelt es sich um E-Roller im Retro-Design.









Eine wichtige Änderung zwischen den bisherigen Modellen und dem Romex R gibt es jedoch. Im Dezember war noch von Samsung-Akkus in den E-Rollern die Rede, beim Romex R gibt Trinity inzwischen LG als Lieferanten an. Auf Nachfrage von electrive.net bestätigte das Unternehmen, dass man „mit dem neuen Romex R step by step auf LG umsteigen“ werde.

Mit der optionalen „Performance Line“ steigt die Leistung des Romex R (wie beim Uranus R) von 5 auf 6 kW, die Höchstgeschwindigkeit bleibt beim Romex R jedoch bei 75 km/h – sie wird aber schneller erreicht. Der Uranus R wird bis zu 80 km/h schnell.

Laut der Trinity-Mitteilung bietet der Romex R Platz für zwei Personen, ausdrücklich auch für Menschen, die größer als 1,80 Meter sind. Zudem soll der Lenker bei Kurvenfahrten nicht gegen das Knie des Fahrers stoßen.

