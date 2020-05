Lexus gewährt zehn Jahre Garantie auf die Batterie des UX300e

Lexus wird bei seinem ersten BEV-Modell UX 300e eine zehnjährige Garantie (oder eine Million Kilometer) für alle Funktionen der Traktionsbatterie bieten. Zudem nennen die Japaner weitere Details zu dem Akku – und dessen Luftkühlung.

Die lange Batterie-Garantie beim UX300e bezeichnet Lexus in einer Mitteilung als „Maß für das Vertrauen der Marke in die Technologie“. Für die genannte Dauer oder Fahrleistung werde garantiert, dass die Kapazität in diesem Zeitraum nicht unter 70 Prozent sinkt – sofern der Eigentümer die im Wartungsprogramm vorgesehenen regelmäßigen Kontrollen respektiere. Für das Fahrzeug selbst gilt jedoch nur eine Garantie von drei Jahren, für die restlichen Teile des Antriebsstrang sind es fünf Jahre oder 100.000 Kilometer.

Wie aus der Mitteilung von Lexus außerdem hervorgeht, setzt der Hersteller beim Akku des UX 300e auf eine Luftkühlung. Dieses soll „sicherer und leichter als wassergekühlte Systeme“ sein. „Mit gekühlter Luft, die im Akkupack zirkuliert, kann eine stabile Akkuleistung auch bei hoher Geschwindigkeit und wiederholtem Schnellladen erreicht werden“, schreibt Lexus in der Mitteilung. „Das System arbeitet Hand in Hand mit der Kabinenklimaanlage und verbessert die Leistung, die Akkulaufzeit und die Ladeleistung des Fahrzeugs.“ Wie gut die Luftkühlung arbeitet und wie konstant die Ladeleistung bei mehrmaligem Schnellladen auf der Langstrecke ist, wird sich wohl erst bei Tests zeigen.









Die Ladeleistung selbst liegt bekanntlich bei maximal 50 kW mit Gleich- und 6,6 kW mit Wechselstrom. In früheren Mitteilungen hatte Lexus nur davon gesprochen, dass die Batterie über ein „Temperaturmanagement“ verfügen soll, ohne die Technik zu spezifizieren.

Das „Temperaturmanagement“ im UX300e geht jedoch über die Luftkühlung bei zu warmen Zellen hinaus. Bei niedrigen Temperaturen sollen unter jedem Batteriemodul platzierte Heizelemente den Akku erwärmen und so laut Lexus „die Auswirkungen der Kälte auf die Reichweite minimieren“. Zudem, heben die Japaner in der Mitteilung hervor, sei der Akku „für eine lange, störungsfreie Lebensdauer“ mit Gummidichtungen ausgestattet, um ihn vor Wasser und Staub zu schützen.

Der Akku selbst kommt auf eine Kapazität von 54,3 kWh. Aufgebaut ist der Akkupack aus 288 Zellen. Der Großteil der Module ist flach im Fahrzeugboden montiert, unter der Rückbank sind auf dem flachen Batteriepack einige weitere Module untergebracht. Diese teilweise zweistöckige Bauweise ist nicht ungewöhnlich und soll Platz und Funktionalität im Innenraum gewährleisten – bei gleichzeitig optimierter Batteriekapazität.

Der UX300e wird von einem 150 kW starken Elektromotor angetrieben, der an der Vorderachse im klassischen Motorraum sitzt. Eine Allrad-Version mit zweitem E-Motor an der Hinterachse ist offenbar nicht vorgesehen. Bis Ende des Jahres will Lexus den UX300e als erstes reines BEV des Toyota-Konzerns in Europa einführen. Preise für Deutschland sind noch nicht bekannt. Als Benziner ist der UX in Deutschland ab 33.950 Euro erhältlich, der Hybrid kostet mindestens 35.900 Euro.

