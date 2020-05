Shimano: Neues Akku-Trio für Steps-Antriebssystem

Shimano bringt für sein Elektrobike-Antriebssystem Steps drei neue Batterien auf den Markt, darunter interne und externe Versionen mit einer nach eigener Aussage bis dato noch nicht erreichten Akkukapazität. Hinzu kommen neue Zwölffach-Kettenblätter und ein neues Systemdisplay.

Das Batteriemodel BT-E8036 ist mit 630 Wh künftig Shimanos größter integrierter E-Bike-Akku. Die zweite Batterieneuheit namens BT-E8035-L hat dieselben Abmessungen, aber eine reduzierte Kapazität von 504 Wh bei entsprechend kürzerer Ladezeit von vier Stunden (wobei die 80-prozentige Aufladung in 2,5 Stunden erfolgt). Zusätzlich zu diesem Duo führen die Japaner mit dem BT-E8016 den bis dato größten externen Akku samt neuer Halterung in ihr Sortiment ein. Er verfügt ebenfalls über 630 Wh. Mit diesem Trio erweitert Shimano nun die Auswahl an Akku-Modellen für seine Steps-Antriebsfamilie auf zehn – „wahlweise Gepäckträger-, Unterrohr- oder integrierte Typen mit 418, 504 oder 630 Wh Kapazität“, präzisiert der Hersteller. Allesamt zeichneten sich durch eine lange Lebensdauer aus: „Selbst nach 1.000 Vollladezyklen, die bei durchschnittlich einer Vollladung pro Woche frühestens nach 19 Jahren erreicht wären, halten die Akkus noch 60 Prozent ihrer Ausgangskapazität.“

Das sind unterdessen nicht die einzigen Neuerungen für das Steps Line-up: Für die spezifischen E-Bike-Kurbelsets bringt Shimano zudem neue Zwölffach-Kettenblätter in den Handel. Diese seien für den Einsatz mit 157 mm Einbaubreite (O.L.D.) der Hinterradnabe vorgesehen und wahlweise mit 34 oder mit 36 Zähnen erhältlich, heißt es in der Mitteilung. Außerdem bieten die Japaner ein neues Display an, das Systemanzeige und Steuerungstasten für das E-Bike-System in einem Gerät vereint. Alle Komponenten werden voraussichtlich ab diesen Sommer im Handel erhältlich sein.

shimano-eu.com