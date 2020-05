Harley-Davidson hat ein speziell gestaltetes Einzelstück seines Elektro-Motorrads LiveWire entwickelt, das versteigert wird und dessen Erlös an den Covid-19 Community Response and Recovery Fund von United Way Worldwide gespendet wird. Die Auktion läuft noch bis zum 26. Mai – der geschätzte Preis wurde übrigens bereits übertroffen.

electrek.co, bonhams.com (Online-Auktion)