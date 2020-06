Aufblasbare Elektro-Scooter aus Japan

An der Uni Tokio wird ein Elektro-Scooter der besonderen Art entwickelt. Der 5,5 Kilo leichte vierrädrige Poimo lässt sich im Rucksack transportieren und zur Nutzung aufblasen. Fertig entwickelt ist der Poimo allerdings noch nicht: So soll z.B. das Gewicht noch weiter reduziert werden. Zudem wird zum Aufblasen derzeit noch eine Elektropumpe benötigt, was die Nutzung mangels Steckdosen unterwegs etwas kompliziert macht.

trendsderzukunft.de, golem.de