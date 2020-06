Evum Motors startet Vertrieb des E-Transporters aCar

Evum Motors wird am 16. Juni den Vertrieb des E-Transporters aCar starten. Laut dem bayerischen Nutzfahrzeug-Hersteller, eine Ausgründung der TU München, ist der Aufbau der Produktion im niederbayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach inzwischen ausreichend weit fortgeschritten.

Das aCar kommt zunächst als limitierte Sonderedition namens „First Mover“ in den Handel und kann ab kommenden Dienstag über die Evum-Website geordert werden. Zur Sonderedition hatten sich die Bayern bereits Ende vergangenen Jahres geäußert. Demnach sind in dem Sonderausstattungspaket der limitierten Debütserie unter anderem das größere Akku-Paket (16,5 kWh), Arbeitsleuchten und Nebelscheinwerfer, eine externe 230 V-Steckdose, Starkstromladen und eine Anhängerkupplung enthalten. Der Nettopreis liegt nach seinerzeitigen Angaben bei 39.900 Euro. Zum Vergleich: Die Basisversion des aCar soll für 29.900 Euro netto angeboten werden.

Mit dem aCar richtet sich EVUM vor allem an Gärtnereien, Kommunen und Handwerker, aber auch an Obstbauern. Forstbetriebe und Winzer, die auf unebenem bzw. steilem Gelände arbeiten. Für den Sprung vom Prototypen zum Serienfahrzeug hat das Entwicklerteam noch reichlich Hand angelegt. Die Devise: Alles, was man nicht braucht, wird weggelassen. Doch was drin ist, soll auch funktionieren, also robust sein. Weil das aCar für den europäischen Markt noch mal neu homologiert wurde (Klasse N1 für Kfz zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 Tonnen), ist es zwar schwerer geworden, bringt nun aber auch mehr Leistung mit. Die Standardbatterie mit 12 kWh Speicherkapazität soll für 100 Kilometer reichen. Optional kann der Akku auch doppelt so groß bestellt werden. Alles Weitere zum aCar hat uns Geschäftsführer Sascha Koberstaedt kürzlich vor der Kamera verraten:

Das Münchner Startup betont anlässlich des Marktstarts jetzt nochmal, dass sich das aCar allen voran als Einstiegsfahrzeug in die Elektromobilität eignet, da es mit seiner 48V-Architektur auf teure Hochvolttechnik verzichte und an jeder Steckdose geladen werden könne. „Das gezielt auf geringe Komplexität und maximalen Nutzen hin entwickelte Konzept ist der entscheidende Grund für die Wirtschaftlichkeit des aCars“, heißt es in der aktuellen Mitteilung.

