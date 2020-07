RAV4: Toyotas Plug-in-Hybrid-SUV ab sofort bestellbar

Toyota öffnet in Deutschland die Bestellbücher für den neuen RAV4 Plug-in Hybrid. Das erste extern aufladbare Hybrid-SUV des Autoherstellers wird zu Preisen ab 46.292,77 Euro brutto verkauft oder alternativ im Privatleasing ab 437 Euro monatlich angeboten.

Der PHEV-Allradantrieb des RAV4 Plug-in Hybrid kombiniert einen 2,5-Liter-Benziner (136 kW) mit zwei Elektromotoren, die 134 kW (vorne) bzw. 40 kW (hinten) leisten, und einem 18,1-kWh-Akku, der 75 Kilometer Elektro-Reichweite im WLTP-Zyklus erlauben soll. Die Daten kommen Ihnen bekannt vor? Kein Wunder, der Toyota-SUV dient als Technik-Spender für den kürzlich vorgestellten Suzuki Across PHEV, seines Zeichens das erste Produkt der Partnerschaft zwischen Suzuki und Toyota. Beide Fahrzeuge unterscheiden sich nur durch kleinere optische Modifikationen.

Den RAV4 gibt es in Toyotas Sortiment bereits als Vollhybrid. Nun gesellt sich also ein Plug-in-Hybrid-Ableger hinzu: Den kombinierten Kraftstoffverbrauch für den RAV4 PHEV gibt Toyota mit 1,2 Litern pro 100 Kilometern an, die kombinierten CO 2 -Emissionen mit 26 Gramm pro Kilometer und den kombinierten Stromverbrauch mit 16,6 kWh pro 100 Kilometer. Neben der Standardausstattung können Kunden einen Aufpreis für ein spezielles Technik- und/oder Style-Paket zahlen.

Im Privatleasing ist das Modell ab 437 Euro beziehungsweise ab 493 Euro mit integriertem Technik-Paket zu haben. Die Laufzeit beträgt jeweils 48 Monate, die jährliche Laufleistung liegt bei 10.000 Kilometern. Die Anzahlung in Höhe von 4.500 Euro lasse sich mit der staatlichen Förderung am Umweltbonus abdecken, so die Japaner. In das Leasing-Angebot eingerechnet sind bereits die von Toyota Deutschland gewährten Minderungen (2.250 Euro Umweltbonus zuzüglich 16 Prozent Mehrwertsteuer). Gewerbekunden sind mit monatlich ab 399 Euro bzw. 449 Euro mit integriertem Technik-Paket dabei. Die Laufzeit beträgt hier 36 Monate, die Laufleistung 10.000 Kilometer pro Jahr. Bei allen Preisen handelt es sich laut den Japanern um temporäre Eröffnungsangebote.

